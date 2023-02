Una giornata da incorniciare per Alessandra Hasani, 30enne in forze al Karate Nakayama (Rezzato), dal doppio passaporto italiano e croato. L'altleta, ambassador della Lisporteam360, ha vinto i campionati a Zagabria conquistando l’accesso ai campionati Europei che si terranno dal 22 al 26 marzo a Guadalajara, in Spagna, vicino a Madrid.

Karate, Alessandra Hasani svetta ai Campionati in Croazia

Una prova strabiliante, quella di Hasani, che ieri (sabato 18 febbraio) ha sbaragliato le avversarie nel Kumite 55 kg.

"Oggi ho visto una donna determinata, sebbene non sia al suo top di forma, ma Alessandra voleva vincere - ha commentato orgoglioso l'allenatore Michele Cornolò - Ha vinto il primo match contro una ragazza ex nazionale U21. Ha preso le distanze e fatto il suo dovere. Nel secondo incontro Alessandra è cresciuta, iniziando a prendere confidenza col tatami e con le tecniche. Nel terzo turno, finale di pool, ha incontrato Ines, una atleta molto intelligente e forte. Inizialmente perdeva per 2 a 1 poi ha iniziato a lavorare impostando il suo lavoro, vincendo . Nella finale, combattuta contro Ema Sgardelli, fresca di un argento europeo U21 e sulla carta più forte, Alessandra iniziava spavalda e dopo 30 secondi portava un calcio basso per il 2 a 0. Successivamente portava un altro calcio basso,v ideo e non dato.....ma sentito".7

Ha chiudere i giochi è stato un Kitzami per il 3-0, con cui Alessandra Hasani si è guadagnata "biglietto di ingresso" alle competizioni europee.