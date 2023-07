Abbattute le barriere architettoniche: inaugurato il nuovo vialetto della Villa

Taglio del nastro per il vialetto di Villa Mazzotti a Chiari, tassello di un progetto più ampio di valorizzazione del patrimonio della storica residenza e del suo parco e, soprattutto, un importante opera di abbattimento delle barriere architettoniche.

Abbattute le barriere architettoniche

Il taglio del nastro ha così «ufficializzato» un investimento che ammonta a circa 200.000 euro (fondi ricevuti dall’investitura come Prima Capitale Italiana del Libro 2020), tra progettazione e realizzazione, perfettamente integrata nel contesto storico del parco.

Grazie a questo intervento, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, l’accesso alla maestosa dimora dei conti Mazzotti, ma anche al verde circostante, sarà molto più semplice per tutti in quanto la copertura con graniglia di pietra naturale del viale principale, che conduce fino alle scalinate della Villa, favorisce l’accessibilità al parco delle persone con disabilità e difficoltà motoria nonché le passeggiate con passeggini.

Presenti alla piccola cerimonia il presidente del Consiglio Laura Capitanio, nonché consigliere delegato alla Villa Mazzotti, gli assessori Domenico Codoni, Vittoria Foglia, Chiara Facchetti e Cristian Vezzoli (assente, invece, il vicesindaco Maurizio Libretti per impegni precedentemente presi), i consiglieri di maggioranza Simone Riccardi e Giulia Festa, il consigliere regionale e coordinatore di maggioranza, già sindaco, Massimo Vizzardi, ma anche gli amici de La Nuvola, i volontari di Teamlife, gli Alpini e altri esponenti delle realtà clarensi.

Inaugurato il nuovo vialetto della Villa

Prima ad intervenire, Laura Capitanio, consigliere delegato alla Villa e presidente del Consiglio comunale.

«Il progetto di valorizzazione del parco di Villa Mazzotti è cominciato nel primo mandato dell’Amministrazione Vizzardi. Inizialmente c’eravamo focalizzati sul corpo centrale della Villa Mazzotti affinché potesse ospitare in sicurezza i grandi eventi della nostra città (gli accessi, i lampadari e altro ancora). Poi, nel secondo mandato ci siamo concentrati sul parco e sulla sua accessibilità. Inoltre, abbiamo lavorato sul verde e oggi tutti noi vediamo un parco che respira, ripulito. Un lavoro di grande impegno, concordato e coordinato con la Sovrintendenza. Ci siamo attivati per sistemare le fontane e l’accesso delle carrozze, ripristinando il mosaico come in origine, e poi ci siamo concentrati sul viale d’ingresso. Nel 2015 avevamo tamponato una situazione paradossale che impediva l’accesso alle persone diversamente abili e avevamo creato un piccolo corridoio d’accesso. Con il contributo del Ministero della Cultura siamo poi intervenuti in maniera consistente e l’Accademia delle Belle Arti ci ha permesso di concludere il progetto. Un altro intervento che ha visto la conclusione in queste settimane è anche il rifacimento dell’ex villino del custode, oggi sede dei nostri Alpini. Sembrano piccole azioni, ma coordinate rendono molto più fruibile il nostro parco».

Poi, non è mancato un riferimento a quanto si vorrebbe realizzare in futuro:

Stiamo scommettendo molto su Villa Mazzotti e ci sono progetti candidati a ricevere finanziamenti nel Pnrr. Sull’ex portineria vorremmo realizzare un bar permanente e invece, sulle scuderie, sarebbe nostro desiderio realizzare dei progetti per la fascia 0-6 e per le famiglie. Interventi che con o senza il Pnrr ci piacerebbe completare. Bisogna avere dei grandi sogni e da questi, un passo per volta, si riesce ad andare avanti.

Al momento, però, in villa c’è un piccolo chiosco in fase di sperimentazione che sta funzionando molto bene.

A dar voce alle persone con disabilità ci hanno pensato Laura Deviardi consigliere e responsabile dell’Area Disabilità della Cooperativa La Nuvola, (accompagnata da Arianna Abbiati, responsabile della Comunità Socio Sanitaria «Bertinotti Formenti» con alcuni residenti della struttura che subito hanno testato la funzionalità dell’opera) ed Ersilio Ambrosini, presidente di Teamlife che hanno sottolineato i piccoli, ma per loro «grandissimi interventi da non sottovalutare» perché spesso si danno per scontato le accessibilità ai luoghi.

La parola è poi passata a Vizzardi:

Ogni intervento sembra piccolo, ma se li sommiamo diventano importanti. Ringrazio particolarmente il presidente Capitanio che in questi anni ha davvero fatto molto per la Villa, soprattutto per la sua sicurezza. L’altro obiettivo, invece, è sicuramente quello di renderla più accogliente e di questo va dato merito anche al consigliere Ermanno Pederzoli che, ancor di più in questi ultimi tempi, ha dato indicazione agli uffici comunali sugli interventi. Dopo averla pulita, il passo sarà quello di renderla ancor più bella, colorata e preziosa. Vogliamo avere una Villa aperta a tutti, un bene a disposizione della comunità.

Infine, è intervenuto il consigliere con delega alle Barriere architettoniche, Ludovico Goffi: