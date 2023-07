Una convezione di 10 anni che permetterà il recupero agricolo della ex cava Manganina. È questo l’importante accordo che è stato sottoscritto in questi giorni tra l’Amministrazione di Chiari e i proprietari dei terreni interessati dalla ex cava nella campagna a sud della città, a confine con Castelcovati e Castrezzato.

Sancito il recupero per l’ex cava Manganina

Infatti, con questa convenzione si stabilisce che la zona sarà riempita di terra e rocce idonee all’agricoltura, anche se per motivi dettati dall’ampiezza del sito, ben 135 mila metri quadrati, il riempimento e la conversione non saranno fatte tutte in una volta, ma in modo graduale e esponenziale.

Un accordo, quindi, che porta a compimento quanto desiderato ormai da tempo per il recupero dei terreni nella campagna a sud della Città (al confine con Castrezzato e Castelcovati). A occuparsi del riempimento con i sedimenti della ex cava saranno proprio le ditte proprietarie, sotto la vigilanza del Comune.

Un recupero che segue quello già avviato della cava di via Roccafranca, l’ex Bettongamma: un modo concreto «per armonizzare nuovamente il territorio, riportarlo alla sua vocazione agricola e rigenerare in senso virtuoso» aree estrattive a lungo utilizzate.

Gli interventi

La parola è poi passata all'assessore all'Ambiente, Chiara Facchetti.

La firma della convenzione per il recupero ambientale dell'ex cava Manganina è sì un punto di partenza importante ma è altresì un punto di arrivo importantissimo che mi ha vista impegnata in questi anni, dal 2019, in un costante dialogo con le ditte proprietarie della cava. Un dialogo volto a concordare per il territorio clarense le migliori condizioni di riempimento e recupero, nel rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini. Il tema dei controlli durante il riempimento è stato uno dei più importanti e delicati. L'area negli anni tornerà ad essere agricola e naturale, e questo progetto fa parte della più ampia volontà dell'amministrazione Vizzardi di tutelare il territorio e risarcire ambientalmente la città dopo decenni di poca attenzione sul tema. Con soddisfazione arriviamo alla firma di questa Convenzione, impegnandoci a garantire il controllo e il monitoraggio durante l'attività di riempimento.

Sul tema è intervenuto anche il vicesindaco e assessore alle Opere pubbliche, Maurizio Libretti: