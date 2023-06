A35 Brebemi Aleatica: dal Giappone delegazione in visita studio.

A35 Brebemi Aleatica: un'importante giornata di incontri

Importante giornata di incontri oggi (martedì 27 giugno 2023) a livello internazionale all’“Arena del Futuro”, il circuito realizzato all’interno del progetto di sviluppo della tecnologia DWPT (Dynamic Wireless Power Transfer), coordinato da A35 Brebemi e Aleatica.

Una delegazione del gruppo giapponese NEXCO EAST, leader nella gestione di infrastrutture legate alla mobilità nelle importanti aree dal nord di Kanto a Hokkaido e in alcune aree delle prefetture di Niigata e Nagano, è stata ospitata nell’ambito di una visita interazionale organizzata da ANAS in Arena del Futuro a Chiari (Bs), per un confronto sulle potenzialità e gli sviluppi della tecnologica che permette ai veicoli elettrici di ricaricarsi wireless. NEXTO EAST, che gestisce tra le altre una superstrada dove circolano 2,74 milioni di passeggeri al giorno, è impegnata in un percorso verso la sostenibilità attraverso la digitalizzazione e la decarbonizzazione dei trasporti e la tecnologia applicata in Arena del Futuro è di sicuro interesse anche per lo sviluppo della mobilità nel Sol Levante.

Presentati i risultati

Matteo Milanesi, Direttore Generale di A35 Brebemi Aleatica e responsabile del progetto Arena del Futuro, insieme a Giuseppe Mastroviti, Direttore di esercizio di A35 Brebemi Aleatica, hanno introdotto il progetto e illustrato i risultati alla delegazione composta da Yodai YAMAZAKI, Manager, ITS Promotion Section, ITS Promotion Department, East Nippon Expressway Co. Ltd; Yoshisato KONNO, Senior Specialist, Planning Department , NEXCO-East Engineering ; Yoshihiro HASHITATE, Manager, Facility Management Division, Facility Management Department, NEXCO-East Engineering; Daisuke UEDA, Deputy Manager, Structural Engineering Division, Civil Engineering Research & Design Department , NEXCO-East Engineering; Jun HONDA, Deputy Manager, Technology Development General Division, Technology Development Department , NEXCO-East Engineering e Masumi IWASAKI, Deputy Manager, ITS Promotion Division, Technology Development Department , NEXCO-East Engineering

Il Giappone ha recentemente mostrato interesse, sia a livello istituzionale che privato, nello sviluppo della tecnologia a ricarica ad induzione statica e dinamica. Anche per questo motivo NEXTO EAST ha deciso di inviare una delegazione a studiare il progetto di sperimentazione fra i più avanzati al mondo, sviluppato in Italia e coordinato da A35 Brebemi e Aleatica, che vede cooperare al proprio interno diverse realtà internazionali punti di riferimento in ciascun settore di competenza.