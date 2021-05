A Capriolo nasce piazzale Vincenzo Prandelli

Un nuovo piazzale per Capriolo intitolato a Vincenzo Prandelli, primo fotografo del paese, da sempre amato e conosciuto.

Per anni ha lavorato nel comune di Capriolo

La Prefettura di Brescia ha accolto la richiesta dell’Amministrazione Comunale che ha voluto intitolare il nuovo piazzale del Cimitero e l’adiacente viale a Prandelli, nato nel 1909 a Leno ma con origini lumezzanesi e trasferitosi a Capriolo negli anni ’30 al seguito dello zio: il prevosto Monsignor Pietro Libretti, tra i fondatori della locale Cassa Rurale. Per anni ha lavorato all’anagrafe del Comune di Capriolo. Negli anni ’50 ha aperto il suo studio fotografico in via Vittorio Emanuele, coadiuvato dall’amata moglie Marta, che lui amava chiamare Martina come una delle sue nipoti e la sua pronipote.

Un grande talento

Noto per la sua capacità di ritrarre le persone, oltre che per i paesaggi, è stato uno dei primi combat camera italiani nella prima guerra d’Africa e poi al comando militare in Russia, da dove è rientrato con gli Alpini di Nikolajewka. È stato internato in campo di concentramento, dove è rimasto due anni. Questo gli ha valso numerosi riconoscimenti e medaglie al valore. Ha concluso l’attività di fotografo negli anni ’90 a fianco del figlio Beppe, andato in pensione qualche anno fa. Prandelli è morto a casa del figlio Beppe sita in via Castello 3 a Capriolo nel 1998. Poco dopo si è spenta la moglie.

Il ricordo della popolazione

L’Amministrazione Comunale, su stimolo di Vincenzino Assoni e Laura Salogni, ha voluto intitolare il nuovo, prestigioso piazzale a Prandelli in quanto sia con il lavoro in Comune sia col suo lavoro da fotografo ha aiutato la popolazione, che ancora lo ricorda. Un altro piazzale adibito a parcheggio, questa volta adiacente al campo sportivo, sarà intitolato a don Bruno Cadei, nato a Capriolo e già vicario parrocchiale di Coccaglio e Urago Mella. È morto in un incidente avuto con la sua motocicletta a Paratico nel 2005.