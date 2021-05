Don Bruno Cadei, intitolato a lui il parcheggio accanto al campo sportivo

Un’area del paese dedicata all’amato don Bruno Cadei, il sacerdote capriolese classe 1968 deceduto il 19 agosto del 2005 in seguito a un incidente stradale avvenuto a Paratico.

Un sentito omaggio

La Giunta comunale, guidata dal primo cittadino Luigi Vezzoli, ha deciso di intitolare al compianto curato di Coccaglio il parcheggio ricavato accanto al campo sportivo, dove è stato realizzato da poco il nuovo campo da calcio in erba sintetica.

Il grande impegno per la comunità

Nella sua gioventù, fino all’ordinazione sacerdotale, si è impegnato nella comunità parrocchiale di Capriolo seguendo e partecipando alle diverse attività dell’oratorio (grest, campi estivi, musical, catechesi, Acr), lasciando un segno indelebile nei giovani di quegli anni – si legge nella delibera – É stato vicario parrocchiale di Coccaglio dal 1993 al 2003 e di Urago Mella dal 2003 al 2005.

La missione in Kenya

Ma non solo, don Bruno si è prodigato per lo sviluppo di una missione in Kenya