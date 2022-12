A.C. Ospitaletto, al via l' asta benefica con le maglie autografate

Il Natale porta con se aria di festa ma anche voglia di fare del bene al prossimo. In quest'ottica l'A.C. Ospitaletto ha dato il via all'asta benefica i cui proventi verranno devoluti alla Caritas locale.

A.C. Ospitaletto, beneficenza con le maglie autografate

In occasione del Natale l’AC Ospitaletto ha lanciato un’asta benefica di magliette originali di calcio, alcune autografate, i cui proventi andranno a favore della Caritas di Ospitaletto.

I campioni del calcio

La maglia della nazionale di Chiellini e poi Totti, Vieri, Mutu, Muriel, Boateng e le maglie del Brescia, Bologna, Pro Patria, Vercelli e tante altre (16 in totale) la cui base d’asta è di 100 euro. Un gradito regalo per tutti coloro che tifano il calcio, una grande emozione poter avere tra le mani e/o indossare la maglia con la firma del proprio campione del cuore con il valore aggiunto di fare del bene.

Come fare per tributare l'offerta

Per mandare l’offerta: con rilanci di 10 euro scrivendo a marketing@acospitaletto.it, oppure scrivendo in whatsapp dalle 10 alle 18 al 347 0671593. L’operazione è stata lanciata sui social della società sportiva e sul sito www.acospitaletto.it. La consegna delle magliette è prevista per il 20 dicembre in occasione della festa di Natale dell’Ac Ospitaletto al PalaBorghetti di Ospitaletto e la contestuale consegna dei proventi alla Caritas parrocchiale.