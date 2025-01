10eLotto, vinti 50mila euro a Torbole Casaglia.

A Torbole Casaglia vinti 50mila euro al 10eLotto

La dea bendata ha baciato Torbole Casaglia nell'ultimo concorso del 10eLotto: è stato infatti realizzato un 9 Oro da 50mila euro. Ma ad essere fortunata è stata la Lombardia in generale: a Cinisello Balsamo (in provincia di Milano) è stato infatti centrato un 7 Oro da 7.500 euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 72,3 milioni di euro dall’inizio del 2025.

Che fortuna a Milano!

Ad essere particolarmente fortunata la città di Milano con una doppietta da oltre 22mila euro. Nell’estrazione di martedì 7 gennaio, come riporta Agipronews, festa nel capoluogo lombardo con sei ambi, quattro terni e una quaterna da 12.975 euro più un’altra vincita da 10.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 8,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 25,7 milioni di euro dall’inizio del 2025.