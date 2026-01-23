Che fortuna!

10eLotto: a Castelcovati vinti 100mila euro

A Calcinato sono stati vinti oltre 8mila euro

Castelcovati · 23/01/2026 alle 11:02

100mila euro vinti al 10eLotto

Una vincita importante quella realizzata a Castelcovati grazie ad un 9 Doppio Oro e una giocata da 3 euro in un punto vendita di Via Roma. Il fortunato si è infatti portato a casa ben 100mila euro. Sempre nel Bresciano a Calcinato sono stati vinti oltre 8mila euro in un punto vendita di via Marconi.

Non solo nel Bresciano

Non solo la provincia di Brescia, la Lombardia in generale è stata baciata dalla fortuna. Come riportato da Agipronews, nell’ultimo concorso di giovedì 22 gennaio 2026, ad essere baciati dalla fortuna sono stati anche i comuni di Vigevano Inferiore in provincia di Varese. Un “9” con una giocata da 4 euro in via Kennedy ha regalato al vincitore ben 20mila euro. A questi si aggiungono poi i 10mila euro a Chiavenna in provincia di Sondrio (in un esercizio di Via Falcone e Borsellino). Da segnalare infine una doppietta da 13mila euro in Piazza Don Giovanni Mizzoni, a Muggio (MB) con una vincita da 7mila euro e una da 6mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 24,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 257,8 milioni da inizio anno.

