Riapre l’oratorio a Cossirano

Riapre l’oratorio nella frazione cossiranese domani sera, venerdì 24 luglio. Domani sera alle ore 20.30 si terrà lo spettacolo “Favole con la Coda”. Uno show teatrale con canti, sagome animate e musica dal vivo. La serata è incastonata nel programma del Trenzano Summer Nights, che proporrà diverse iniziative per animare l’estate 2020 in questo periodo di post pandemia.

Le altre proposte

In cartellone anche altre proposte. Domenica 2 agosto, alle 21, cineforum all’aperto al parco Miglio di Cossirano. Sarà proiettato il film “Mio Fratello rincorre i dinosauri”. Sabato 29 secondo film, sempre alla stessa ora, con “La Famiglia Addams”. Sabato 8 agosto picnic sotto le stelle con un esperto astrofilo all’agriturismo Le Risorgive alle ore 20. Venerdì 18 agosto, alle 21, letture e musica al parchetto di Cossirano con Emanuela Troncana e Angela Kinczly.

Aspettando il grest di agosto

Aspettando il grest di agosto, ecco la quarta proposta presentata in paese: il grest del Summer Life all’oratorio di via Castello. Informazioni e adesioni sulla pagina Facebook dell’oratorio o in parrocchia. La proposta inizierà lunedì 3 agosto e finirà il 7. I partecipanti saranno divisi per orari ed età, tutto secondo le norme di distanza e di prevenzione anti Covid-19.