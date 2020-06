Un grest in sicurezza a Trenzano e a Cossirano. Entra nel vivo il patto tra Comune, parrocchie ed enti che curano la formazione in tempo di post-pandemia

Un grest in sicurezza a Trenzano e a Cossirano è partito ad inizio settimana. Come annunciato, il Grest 2020 cambia pelle e si trasforma in una proposta condivisa, che ha attivato il territorio e la comunità. Non più le tre canoniche settimane passate in oratorio, la pandemia ha cambiato tutto. Ma Trenzano e Cossirano non si sono fatte trovare impreparate, partendo tra i primi in provincia con una proposta che accompangerà le diverse fasce d’età con diverse iniziative fino ad agosto.

Pronti, partenza, via…

E lunedì scorso è partita la prima proposta di giugno. Le prime due settimane vedono la presenza di un camp dedicato alla ludicità e allo sport gestito dal team «Smartfeet». Il coordinamento è stato e continuerà la prossima settimana dal gruppo di insegnanti e di allenatori qualificati, che da anni lavora con passione e professionalità per promuovere l’educazione allo sport.

Esperienza diffusa

Le prossime settimane vedranno coinvolti anche altri luogi come per la frazione l’oratorio di via Sanoloco e il polo scolastico per la parte del camp in lingua straniera. Al via anche la parte dedicata ai più piccoli che durerà cinque settimane.

Importante anche il contributo dato dal Comune con 70 o 80 euro a supporto e già stanziati per ogni bambino dall’Amministrazione. Sempre gli uffici di via Vittorio Emanuele stanno accompagnando economicamente anche le famiglie in difficoltà per sostenere la spesa di questo grest, in un momento difficile dove per alcuni lavoro e accesso alle ferie non sono più così garantiti e scontati. L’Ufficio Servizi sociali è disponibile all’ascolto e al sostegno di chi è in difficoltà.

Mercoledì mattina, il sindaco e il vicesindaco invece hanno visitato la parte dei bambini che giocavano in via Castello, in oratorio, con il coordinamento di Alessandra Danesi e sotto la responsabilità del parroco don Flavio Raineri.

In edicola

Domani, venerdì 26 giugno in edicola nell’edizione del Chiariweek cartecea uno speciale sul grest in sicurezza.