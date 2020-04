Si uniscono in un video musicale come omaggio ad un amico scomparso John e per beneficenza

Pontevico cinque artisti interpretano “Signore delle Cime” per omaggio al concittadino John e per sostenere la Croce Bianca

Una volta appresa della scomparsa del John, il direttore della corale Santa Cecilia di Pontevico, Claudio Severgnini, ha deciso di ritirarsi nel proprio studio per dedicare lui “Signore delle cime”.

“L’ho ripetuta più e più volte, il pensiero rivolto a Martino Guarinelli (John), volevo dedicare lui questo pezzo perché è stato una persona incredibile inserito nel tessuto sociale e del volontariato locale a trecentosessanta gradi e ha militato anche nel corpo degli Alpini – ha spiegato il direttore Severgnini – Proprio suonando il pezzo continuamente in quel momento, guardavo fuori dalla finestra e vedevo nello spazio delle pubbliche affissioni un continuo aumento di manifesti funebri legati a questa pandemia. Ho percepito un forte bisogno di dedicare a ciascuno di loro un momento di preghiera e così ho coinvolto altri amici musicisti per farlo con la nostra migliore espressione: la musica appunto”.

I musicisti

Cinque musicisti di alto livello, separati nell’attuale quotidianità ma vicini col cuore e con la musica si sono uniti per omaggiare John e le vittime di questo virus. Loro sono Claudio Severgnini al pianoforte, Davide Zubani alla chitarra, Aleksander Qyteza e Amie Weiss al violino e Nicola Barbieri al violoncello.

La nobile finalità

Il video nato dal dolore della perdita del John ha preso una piega al quanto nobile. Guarinelli è stato uno dei fondatori della Croce Bianca Pontevico e sapendo le difficoltà del gruppo di soccorso locale nell’affrontare questa emergenza hanno deciso di inserire l’iban così da spronare gli ascoltatori e gli utenti del video su YouTube della loro interpretazione a sostenere questa associazione.

