Si è spento all’alba una delle colonne portanti del piccolo Comune bassaiolo

Pontevico comunità in lutto per John un uomo dal cuore d’oro

Martino Guarinelli, meglio conosciuto come John, si è spento questa mattina all’età di 78 anni. Un uomo da cuore d’oro è stato un punto di riferimento per l’intera comunità pontevichese, attivo soprattutto nel sociale. Una persona solidale, positiva, divertente ma mai fuori luogo, osservatore delle necessità del prossimo e pioniere nel trovare risposte a questi bisogni.

Proprio con questo spirito John ha fondato nel 1982 l’associazione volontari del soccorso che nel 1985 è diventata la sezione di Croce Bianca di Pontevico, di cui è stato sempre responsabile e attivo soccorritore, prima di divenire milite attivo.

Non solo soccorso ma anche aggregazione, John infatti 40 anni fa, con altri 3 amici, ha fondato altresì il gruppo “Amici della chiesetta di San Rocco” e quando si è costituito come associazione ne è divenuto il presidente.

John lascia l’amata moglie Vincenza, i figli Sandro, Paolo e Stefano, i fratelli e tutta la famiglia nello sconforto.

Ricordi delle associazioni

Un animo accogliente un leader che sapeva trasmettere conoscenza senza imposizione, che sapeva tenere insieme un gruppo e nel contempo guidarlo.

A confermarlo le dichiarazioni sulla pagina ufficiale del gruppo di soccorritori “Ciao John, sei stato un capo giusto ed appassionato, hai saputo essere fermo quando serviva, hai sempre avuto una parola buona per tutti. Avevi una tua saggezza che veniva dal fare le cose col cuore. Non ti tiravi mai indietro, anzi eri il primo a farti avanti. Tutti noi militi della Croce Bianca di Pontevico ti vedevamo come una guida perché il tuo esempio parlava più di tante parole. Sei stato una colonna per l’associazione e per la nostra Comunità. La tua Croce Bianca sarà sempre con te e tu sarai sempre il nostro capo!”

Anche gli Amici di San Rocco lo ricordano “E’ difficile trovare le parole in questo momento. Sei stato un uomo buono, generoso e giusto. Avevi sempre una battuta pronta e sapevi ascoltare e agire nel momento giusto. Di te ci sarebbero mille e più cose, aneddoti, fatti, da ricordare, ora però fa troppo male”.

Cerimonia

John riposa nella sua amata chiesetta di San Rocco, all’incrocio tra via San Rocco e via Brescia a Pontevico, giovedì 19 marzo alle 9 riceverà la benedizione solenne. La famiglia ringrazia sin da ora tutti coloro che lo ricorderanno con un pensiero.

