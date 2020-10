Non ce l’ha fatta uno dei ragazzi coinvolti nell’incidente di Chiari

Non c’è stato niente da fare per il conducente dell’auto. Le preghiere sono state vane. E’ morto uno dei ragazzi coinvolti nel drammatico incidente di Chiari. La vittima è Klajdi Hallulli.

Morto un giovane di Chiari

Non c’è stato niente da fare. Da qualche ora si vociferava, ma solo adesso è arrivata la tragica conferma. Non ce l’ha fatta uno dei quattro ragazzi (di 19 e 20 anni) rimasti coinvolti nel drammatico incidente in via Lunghe. Klajdi Hallulli, clarense di origini albanesi classe 1999, ha perso la vita a seguito dell’incidente di questa notte.

Le condizioni del conducente erano da subito apparse gravi. Nemmeno tutte le cure prestate sono riuscite a salvargli la vita. E’ spirato alla Poliambulanza. Prognosi riservata anche per gli amici con lui al momento dell’impatto contro l’albero. Uno di loro è grave al Civile.

Comunità in lutto

La comunità si è stretta nel silenzio. La morte di un ragazzo così giovane, ha toccato tutti. Inoltre, la cittadinanza si stringe anche intorno alle famiglie degli altri ragazzi coinvolti e prega per loro.