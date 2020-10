Grave incidente in via Lunghe a Chiari: quattro ragazzi in ospedale

Un gravissimo incidente, intorno alle 2, si è verificato in via Lunghe a Chiari. Sono rimasti coinvolti quattro giovani intorno ai 20 anni.

Grave incidente in via Lunghe

Ancora non è chiara la dinamica dei fatti, sulla quale sta indagando la Polstrada di Chiari, ma quattro ragazzi sono stati protagonisti di un tragico incidente.

La loro auto è infatti uscita di strada e finita contro un albero. Secondo quanto riportato da Areu, la chiamata ai soccorsi è scattata in torno alle 2 in codice rosso. Sul posto si sono precipitate diverse ambulanze e anche l’elisoccorso che hanno trasportato i ragazzi in diversi ospedali.

Quello in condizioni più gravi è stato trasportato in elicottero al civile. Anche un amico però, è comunque stato trasportato in rosso, mentre gli altri due hanno avuto un codice di uscita in giallo. Secondo Agenzia regionale di emergenza urgenza, si tratterebbe di tutti ragazzi maschi tra i 20 e i 19 anni.

Sul posto sono stati necessari anche i Vigili del fuoco di Chiari. Al vaglio la dinamica dei fatti per comprendere meglio cosa sia effettivamente potuto succedere. L’intervento è terminato alle 4.40. Ancora non si conoscono i Comuni di residenza dei ragazzi.