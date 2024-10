Martedì i funerali della maestra Tecla, a Calcinato è stata la guida per generazioni di studenti

Nata nel 1956 a Nuvolera, da quarant'anni era sposata con il maestro Luigi Lecchi, dal quale erano nate due figlie, Marta e Teresa. Per anni è stata insegnante nella scuola primaria del paese, in piazza della Repubblica, ed ora, in pensione da qualche anno, si godeva l'affetto delle nipotine e della famiglia. Per l'impegno del marito sia nella sezione locale degli alpini che in quella nazionale, era stata nominata Madrina delle Penne Nere del paese. Tanti, tantissimi gli alunni che ha formato ed educato nella sua lunga carriera di insegnante. Amata dagli studenti, apprezzata anche per il suo ruolo di educatrice anche in parrocchia, e per il suo impegno nell'oratorio e a favore dei più fragili.

L'incidente a pochi km da casa

Ha perso la vita a pochi minuti da casa e in una giornata tra le più attese per lei ma soprattutto per il marito Luigi Lecchi, consigliere nazionale dell'Ana che da mesi assieme al gruppo locale degli alpini si stava preparando al Raduno che proprio oggi, domenica doveva giungere al culmine delle celebrazioni con

l'Ammassamento, lo schieramento, la sfilata e gli onori finali. Al grande Raduno che si è svolto oggi per le vie di Montichiari le Penne Nere del Secondo Raggruppamento hanno voluto ricordare Tecla, sfilando con il lutto al braccio.

L'ultimo saluto alla maestra amata dagli studenti

I funerali saranno celebrati martedì 22 ottobre alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Calcinato che a distanza di pochi giorni torna ad ospitare il cordoglio della comunità, di fronte ad un'altra perdita importante. La veglia per Tecla sarà celebrata lunedì alle 18.30 nella casa funeraria Pastori di via Quintino Sella 9 a Calcinato. La famiglia, al posto dei fiori, ha richiesto di devolvere un'offerta alla Parrocchia, come avrebbe voluto la stessa Tecla.

L'incrocio pericoloso

Non è il primo sinistro che si verifica su quel tratto e a quell'incrocio la cui pericolosità da anni viene segnalata. Lo scontro è avvenuto intorno alle 21, cinque le automobili coinvolte in un tamponamento lungo la Provinciale Lenese nei pressi dell'incrocio della località Prati ed Esenta. La dinamica è ancora al vaglio.