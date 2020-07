Gelato solidale: raccolti 2400 euro per l‘ambulanza a Trenzano per il 20esimo della gelateria

Gelato solidale: raccolti 2400 euro per l’ambulanza

Gelato solidale, si è festeggiato così il compleanno della storica gelateria di via San Gottardo, la scorsa settimana a Trenzano, nella bassa bresciana, con una donazione all’ambulanza locale ogni cono o coppetta o vaschetta comprata.

Il risultato ha sorpreso anche i volontari che in queste ore si sono visti recapitare la somma di oltre 2400 euro.

Le parole dei soccoritori di piazza del Volontario

Un grazie è ovviamente arrivato dai volontari trenzanesi e cossiranesi. Al termine dei vari acquisti, in settimana, sono stati devoluti ai soccorritori di piazza del Volontario oltre 2400 euro. «Un grazie alla nostra gelateria – ha commentato il presidente Manenti – Non ci aspettavamo una donazione così. Questo aiuto economico si trasformerà in materiale per la prevenzione e il soccorso cardiaco».