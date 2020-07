Gelato solidale per aiutare l’ambulanza, per i 20 anni della gelateria trenzanese, una festa a fin di bene.

Gelato solidale per aiutare l’ambulanza a Trenzano

Gelato per aiutare l’ambulanza, domani venerdì 10 luglio 2020. Tutti i clienti che consumeranno o acquisteranno i prodotti della storica bottega di via San Gottardo, aiuteranno i soccorritori dell’Areu locale. La gelateria vuole così ringraziare gli oltre cento volontari che nei difficili mesi della pandemia si sono spesi per la comunità e in numerose operazioni in provincia e in Lombardia.

I volontari ringraziano

Il gruppo dei soccorritori di piazza del Volontariato hanno ringraziato per l’iniziativa, invitando tutti i bassaioli a contribuire per questo gelato solidale per aiutare l’ambulanza.

Durante il periodo primaverile, in pieno allarme Coronavirus, i tanti volontari hanno operato in estreme condizioni. Numeri alla mano, i soccorritori di piazza del volontario operano mensilmente una settantina di interventi. Nel mese di marzo 2020 furono 283 interventi, cifra replicata anche nel mese successivo. Tanti gli sforzi per contrastare l’epidemia. Un volume spaventosi se si pensa che dal 19 marzo, i soccorritori trenzanesi e cossiranesi furono anche affiancati da volontari provenienti dalla Valle Trompia inviate da Areu in supporto sul territorio.

L’appello è anche diventato social

Il gelato solidale è anche diventato social con un tam-tam che richiama amanti del gelato anche attraverso un evento Facebook.