Fumata bianca per la piscina di Palazzolo sull'oglio, trovato il nuovo gestore

Alle piscine di Palazzolo si nuota nel solco della continuità: quello della Acquarè, che ha trasformato la gestione provvisoria della struttura di via Kennedy (di cui si occupava dal settembre dell’anno scorso) in un incarico ventennale. La società della Mafeco srl si è infatti aggiudicata il bando promosso dal Comune per l’affidamento dell’impianto natatorio che dal primo settembre, dopo lo tsunami che lo aveva travolto negli anni scorsi (tra le difficoltà economiche, i mutui rilevati del Comune e la gara deserta dell’anno scorso) avrà finalmente un gestore in pianta stabile.

Fumata bianca per la piscina: trovato il nuovo gestore

«Un risultato che rappresenta un importante traguardo per la nostra comunità e conferma il valore degli sforzi compiuti negli ultimi anni», ha commentato l’assessore al Bilancio, Matteo Gatto, per cui l’assegnazione segna «l'inizio di una nuova fase di stabilità per la piscina».

Il bando prevedeva una base d’asta per il canone di affitto annuo di 150mila euro e una durata dell’affidamento di 20 anni, con la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti in carico all’affidatario. Acquarè non solo ha fatto la migliore offerta economica (arrivando a un canone annuo di 181.500 euro), ma ha anche ottenuto il punteggio tecnico più alto con un articolato progetto per una gestione vantaggiosa tanto per il Comune quanto per l’utenza cittadina.

Nel piano non mancano una revisione attenta delle tariffe, con sconti per i palazzolesi e agevolazioni per gli over 65 e le realtà che si occupano di disabilità (con il progetto «Parkins ON») l’organizzazione di corsi di nuoto e fitness riservati agli utenti del Centri Diurni e all’Auser ma più in generale la promozione dell’attività natatoria come strumento per la riabilitazione. Ci sarà un’attenzione speciale anche per i più piccoli, con corsi sportivi dedicati e campus estivi, ma anche la possibilità per tutte le strutture scolastiche (pubbliche e private) del territorio di attivare corsi in qualsiasi giorno e orario scolastico a un prezzo scontato. Al pacchetto si aggiunge poi l’offerta ordinaria dei corsi, che verrà ampliata aprendo le porte dell’impianto anche a discipline come il triathlon, l’apnea, la pallanuoto e il nuoto sincronizzato.

Si nuota in acque sicure

L’affidamento rappresenta certamente una svolta positiva sia per l’impianto, che ora può navigare in acque sicure, sia per il Comune, che comunque in questi anni «ha continuato con costanza a intercettare e investire risorse per migliorare la struttura e abbassarne l’impatto economico tramite manutenzioni mirate e interventi di efficientamento energetico».

Scelte adottate con l’obiettivo di alleggerire l’impatto delle rate del mutuo (anzi dei mutui) che oggi pesano per circa 550 mila euro all’anno sulle casse pubbliche. «Un impegno economico comunque importante e che impatterà ancora sul nostro bilancio, ma ora potremo contare su una gestione a lungo termine - ha concluso Gatto - Desidero esprimere la mia sincera gratitudine a tutti gli uffici coinvolti nella stesura del bando, nella commissione aggiudicatrice e nella realizzazione dei numerosi interventi di manutenzione. Un ringraziamento particolare va a Giuseppe Gallone, dirigente del Comune che ha guidato con grande professionalità tutto l’iter amministrativo. Il loro impegno e la loro dedizione sono stati fondamentali per raggiungere questo importante risultato».