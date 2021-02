Crisi Gruppo L’Alco: oggi, sabato 27 febbario, il punto vendita Despar di Rovato rimarrà chiuso per lo sciopero che ieri era stato proclamato dai sindacati. Diversi altri punti vendita in Lombardia hanno aderito alla protesta: alcuni sono riusciti a garantire comunque l’apertura, mentre altri chiuderanno in anticipo rispetto all’orario previsto.

Crisi Gruppo L’Alco: oggi il Despar chiude per sciopero

Serrande chiuse per il supermecato Despar all’angolo tra via Solferino e Largo Cattaneo, vicino alle scuole medie: il punto vendita rimarrà chiuso fino a lunedì per lo sciopero dei lavoratori e della lavoratrici indetto dai sindacati Fisascat Cisl, Filcams Cgil e UilTucs, stanchi della mancanza di informazioni sulle trattative relative alla cessione del gruppo L’Alco e della sempre più pesante incertezza all’orizzonte e i ritardi nei pagamenti degli stipendi. Diversi i punti vendita nel Bresciano e in Lombardia che per tutta la giornata hanno tenuto abbassata la serranda per la massiccia adesione alla protesta da parte delle lavoratrici e dei lavoratori.

Rimane invece aperto l’Interspar all’angolo fra via XX Aprile e via 1 Maggio, come altri punti vendita in Lombardia (alcuni però chiuderanno in anticipo a causa della mancanza di personale sufficiente). Nel parcheggio della struttura, inserita nel contesto del centro commerciale La Girandola, sono comparse le bandiere dei sindacati e alcuni cartelli. Nessun presidio, inoltre, è stato organizzato nel rispetto delle disposizioni anti Covid.