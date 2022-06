Chiari accoglie il passaggio della Mille Miglia

La Mille Miglia è tornata a Chiari: questo pomeriggio il centro storico addobbato a festa ha accolto il passaggio della corsa più famosa d'Italia, la competizione che ogni hanno porta con se allegria, fascino, prestigio e mille emozioni

Il passaggio della Mille Miglia

Un momento tanto atteso e Chiari non si è fatta trovare impreparata. Bandiere e bandierine, addobbi, pure i negozi del centro storico si sono "vestiti" a tema per l'occasione. La 40esima edizione della rievocazione automobilistica, storica eccellenza bresciana, per la prima volta ha fatto tappa nella città del Conte Franco Mazzotti, che fu tra i fondatori della Mille Miglia stessa. In arrivo da Parma, dopo aver attraversato i territori dell'Oltrepò Pavese, aver affrontato i tornanti dell'Autodromo Nazionale di Monza e aver percorso il centro cittadino di Bergamo, le auto storiche in quest momento stanno transitando nel cuore di Chiari passando da via Gnutti, via Cologne, viale Cesare Battisti, piazza Cavour e piazza Martiri della Libertà. Da qui le auto sono entrate per la prima volta nel Centro Storico clarense, via Villatico e via Bettolini, per poi entrare in piazza Zanardelli, dove è previsto il controllo timbro.

Proseguendo poi lungo via Giuseppe Garibaldi e via Ferdinando Cavalli gli equipaggi si sono diretti verso viale Francesco Bonatelli, viale Mellino Mellini e Viale Giuseppe Mazzini: lasceranno la città lungo viale Pietro Cenini, in direzione di Brescia.