Chiari e la Mille Miglia di nuovo insieme: un connubio storico e prestigioso che non manca mai di rigenerarsi ed esercitare il suo fascino.

La Mille Miglia torna a Chiari e saluta il centro storico

Si terrà sabato 18 giugno (indicativamente dalle 14.30 alle 19) il passaggio a Chiari della 40esima edizione della rievocazione automobilistica, storica eccellenza bresciana. Infatti, durante l’ultima giornata di competizione (la manifestazione si aprirà mercoledì 15 giugno), nella sua corsa verso il traguardo di Brescia, le auto in gara saluteranno Chiari, la Città del Conte Franco Mazzotti, tra i fondatori della Mille Miglia stessa.

Il percorso clarense

Nello specifico, dopo essere partita da Parma, aver attraversato i territori dell'Oltrepò Pavese, aver affrontato i tornanti dell'Autodromo Nazionale di Monza e aver percorso il centro cittadino di Bergamo, la Freccia Rossa transiterà nella città di Chiari lungo un percorso che, in arrivo da Palazzolo, prevede il passaggio lungo via Gnutti, via Cologne, viale Cesare Battisti, piazza Cavour e piazza Martiri della Libertà.

Da qui le auto entreranno per la prima volta nel Centro Storico clarense: via Villatico, via Bettolini e infine l'ingresso in piazza Zanardelli, dove è previsto il controllo timbro.

Proseguendo poi lungo via Giuseppe Garibaldi e via Ferdinando Cavalli gli equipaggi si dirigeranno verso viale Francesco Bonatelli, viale Mellino Mellini e Viale Giuseppe Mazzini, per poi lasciare la città lungo viale Pietro Cenini, in direzione di Brescia.

Le prime auto a raggiungere la città saranno le oltre 110 Ferrari Moderne del Ferrari Tribute 1000 Miglia per un transito di circa 40 minuti; subito a seguire sfileranno 10 autovetture della 1000 Miglia Green che anticiperanno di qualche minuto l'arrivo delle oltre 420 auto storiche iscritte alla 40esima rievocazione. Un evento di circa 2 ore e mezza che si concluderà con le 15 auto moderne iscritte alla 1000 Miglia Experience.

Insomma, un momento importante per il quale la Città di Chiari si preparerà con una serie di appuntamenti collaterali, legati a questo affascinante evento, che verranno annunciati nei prossimi giorni.