Weekend di festa a Rovato con tanti ospiti vip

Weekend di festa a Rovato con tanti ospiti

Ben quattro serate di festa con il Karate Genocchio al Foro Boario (accessibile da via Martinengo e da piazza Garibaldi) a cominciare da venerdì 4 agosto fino a lunedì 7 con ottima cucina, birre di alta qualità, gelato artigianale, bollicine e gonfiabili (gratuiti) per i più piccini. Degna di nota anche l’offerta musicale, con gli Amici di Alfredo venerdì 4, i Bandaliga (sul palco anche Max Cottafavi, il chitarrista di Ligabue) sabato 5, gli Stereo Italia (tributo alla musica italiana) domenica 6 e lunedì 7 il gran finale con Dellino Farmer & la Bio band. Nella stessa serata si terrà la presentazione dell’inno ufficiale dell’associazione. I concerti prenderanno il via alle 21.30, ma la notte di sabato 5 agosto, sarà la più lunga: alle 23.45 si terrà la Silent Disco, con tre deejay dal vivo in collaborazione con Garage 54; prenotazioni via WhatsApp al 338.3467522 (noleggio cuffie 8 euro).

Filippo Soave di "Mare fuori" all'Anima

Filippo Soave, uno dei protagonisti della seconda stagione della fortunata serie «Mare fuori», fa tappa in città. Sabato 5 agosto l’attore, che nella serie tv interpreta Sasà, sarà infatti ospite all’Anima, locale di via Porcellaga. "Abbiamo personale tutto al femminile e Filippo si sta spendendo contro la violenza sulle donne (in antitesi con il suo ruolo nella fiction, dove è accusato di violenza contro una ragazza)", hanno spiegato le titolari. L'attore si metterà a disposizione per dialogare sul tema. L'ingresso è gratuito. La serata è patrocinata da Proloco Rovato.