Week end di divertimento all'insegna della sostenibilità, gli eventi

Numerosi gli eventi in programma per le ultime due settimane di novembre.

Un pubblico sempre più attento alla sostenibilità

A Elnòs Shopping si parte con All You Can Give, iniziativa organizzata dal 19 al 27 novembre 2022. Il progetto si articola in tre iniziative con l’obiettivo di far conoscere le potenzialità del mercato circolare a un pubblico sempre più attento alla sostenibilità.

Eventi in programma

Il primo appuntamento è con Rivesti il mondo di valore, una raccolta di abiti e accessori usati realizzata con il contributo della Caritas Diocesana di Brescia e rafforzato dall’adesione alla Rete R.I.U.S.E. (Raccolta indumenti Usati Solidale ed Etica) per trasmettere l’importanza del riutilizzo dei tessuti riducendo l’impatto ambientale. Dal 19 al 27 novembre i visitatori verranno accolti da personale qualificato nello spazio T-HUB di ELNÒS Shopping per consegnare i propri indumenti usati in appositi contenitori.

Dal venerdì alla domenica i più piccoli potranno, invece, partecipare al laboratorio artistico Coloriamo il mondo di valore , contribuendo a personalizzare i “Contenitori di Valori”, utilizzati per la raccolta dell’usato. Un’equipe di educazione ambientale di Rete CAUTO spiegherà ai bambini, attraverso immagini e colori, l’importanza dell’ambiente e del riciclo.

Infine, sabato 26 novembre dalle 15.30 presso il T-HUB sarà possibile partecipare al laboratorio Renew old jeans dove operatrici della cooperativa sociale Il Segno daranno spunti utili per ridare vita ai capi che non vengono più utilizzati, spiegando, ad esempio, come creare una borsetta personalizzata da un paio di vecchi jeans. Dal 19 novembre lo stesso laboratorio artistico esporrà presso il negozio dell’usato SPIGO al primo piano pezzi unici realizzati a mano con materiali riciclati da chi ha scelto di mettersi in gioco nel mondo del lavoro nonostante le difficoltà. Per partecipare agli incontri, è necessario registrarsi a questo link: https://www.eventbrite.it/e/468365462707

“Ama le tue cose più a lungo. Scegli ciò che ami davvero e prenditene cura nel tempo, in questo Black Friday e ogni giorno. Love your stuff for longer” è lo slogan della campagna che pone l’accento sul tradizionale modello di consumo “usa e getta” a cui siamo abituati, invitando le persone a fare scelte alternative legate al riuso al riciclo, insieme a uno shopping consapevole.

Valle Camonica in Tavola

Sabato 19 e domenica 20 novembre sono in programma gli ultimi due appuntamenti con il ciclo di eventi Valle Camonica in Tavola, un’iniziativa dedicata alla promozione dei prodotti tipici e delle antiche ricette della Valle Camonica organizzata da Elnòs Shopping, It’s Market, la Comunità Montana di Valle Camonica e l’Associazione Ristoratori Valle Camonica-Sebino. Gli eventi vogliono evidenziare l’attenzione e la cura delle materie prime, dal loro processo di trasformazione fino alla tavola. Sabato 19 novembre, dalle 16, Gualberto Martini, esperto e autore di Valle Camonica in Tavola presenterà “I sistemi tradizionali per la conservazione dei prodotti”, mentre domenica 20 novembre 2022 il produttore Andrea Bezzi terrà l’incontro “Le sfumature del bianco: i prodotti caseari della Valle Camonica”.

La Valle Camonica continuerà a essere presente al Centro anche con l’installazione multimediale La valle dei segni , dedicata all’arte rupestre del primo sito italiano nominato Patrimonio Mondiale dell’Unesco, fino al 27 novembre.

Infine, Domenica 20 novembre dalle ore 10.30 alle 19.00, Cesvi, organizzazione umanitaria bergamasca impegnata da quasi 40 anni nelle emergenze e nei luoghi più poveri del mondo”, invita i più piccoli a celebrare la Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia insieme a Ikea Brescia nello Spazio Eventi al primo piano di Elnòs Shopping. Durante il workshop, a ciascun bambino verrà chiesto di rispondere alla domanda “Cosa vuoi diventare da grande?” con un disegno, per dare voce ai sogni di ognuno di loro. Infine, alle 16 e alle 17.30, il Clown Albicocco, amico da tantissimi anni di Cesvi, presenterà un emozionante spettacolo di magia “Non ci resta che ridere”.

Per informazioni visitare il sito elnosshopping.info.