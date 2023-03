Con la leggera pioggia e l'innalzamento delle temperature è iniziata la stagione della migrazione dei rospi per la riproduzione sulla riva del lago. Ma gli anfibi rischiano di essere schiacciati dalle auto in transito lungo la provinciale.

Volontari cercansi per salvare i Bufo-Bufo

Sta cominciando la migrazione dei rospi, che dalle pendici del Monte Alto tra Clusane e Paratico si spostano sulla riva del lago per riprodursi e deporre le uova. L’associazione Monte Alto e la Comunità Montana del Sebino Bresciano, che con le Guardie ecologiche volontarie si occupa di portare avanti il progetto di salvataggio dei Bufo bufo, è alla ricerca di volontari.

L’appuntamento è ogni sera dall’imbrunire lungo la provinciale che corre tra la zona dei Tengattini di Paratico e la frazione iseana di Clusane. Le barriere in plastica per indirizzare i rospi e le rane verso i "tombotti" che corrono al di sotto dell’asfalto e sfociano a lago sono già state installate, ma ci sono alcuni punti che necessitano di un attento presidio, in modo da evitare che gli anfibi finiscano sulla carreggiata e vengano schiacciati dai veicoli in transito.