Vincenzo Regis e la promessa canzone per Nuvolera.

Vincenzo Regis, una canzone per Nuvolera

La sfida l'aveva lanciata qualche giorno fa: raggiungere il traguardo dei mille commenti come espressamente richiesto da Regis, condizione necessaria per la realizzazione della canzone per Nuvolera appunto. Ed è così che la corsa e il passaparola sono partiti, a tutto questo ha preso parte anche il sindaco Andrea Agnelli.

L'entusiasmo del primo cittadino

Il primo cittadino si è dimostrato entusiasta dell'iniziativa e ha invitato Regis a cantare la canzone una volta realizzata e registrata in piazza a Nuvolera nel giorno del patrono, il 10 agosto, nell'ambito del tradizionale concerto di San Lorenzo.

Subito al lavoro

Inutile dire che, a fronte di una ricompensa così simpatica, in breve tempo non solo sono stati raggiunti i mille commenti ma addirittura superati. E, se come dice il proverbio, ogni promessa è debito, Regis si è messo subito al lavoro per scrivere il testo della canzone: servono fantasia e creatività ma anche ispirazione. Ecco perché non è escluso che il comico bresciano nei prossimi giorni si aggiri per Nuvolera per cogliere tutte le sfumature più curiose da riversare poi nel testo della canzone e in musica.