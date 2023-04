Via Crucis: la sacra rappresentazione in scena a Ome

Via Crucis, la sacra rappresentazione vivente della Passione in scena questa sera (venerdì 7 aprile 2023) a Ome.

Via Crucis verso il Colle San Michele

L'appuntamento è alle 20.30 davanti al palazzo municipale: di lì in direzione Colle di San Michele. L'evento è organizzato anche quest'anno dal Gruppo Alpini di Ome in collaborazione con la parrocchia e con il Comune. Furono proprio gli alpini di Ome a riscoprire questa suggestiva rappresentazione in un momento in cui stava venendo meno (sul finire degli anni Ottanta).

Un centinaio di figuranti

Si calcola che saranno circa un centinaio i figuranti che vi prenderanno parte, tutti rigorosamente in costume d'epoca. Il via nel giardino davanti al municipio dove ad essere messe in scena saranno: l'ultima cena, il processo, la condanna, la flagellazione e l'Incoronazione con le spine. Ad accompagnare ogni momento la lettura dei testi dei Vangeli.

La seconda parte

Seguirà poi la seconda parte della via Crucis: in quest'occasione si terrà il corteo dei figuranti. A precederli Gesù con la croce. Insieme percorreranno il tragitto che li porterà sulla cima del Colle di san Michele dove verrà messo in scena l'atto finale della crocefissione.

