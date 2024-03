Una mostra al Museo della città per celebrare i 100 anni della fontana di piazza delle Erbe

Una mostra al Museo della città di Chiari per celebrare i 100 anni della fontana di piazza delle Erbe.

Un centenario da festeggiare quello della fontana clarense in piazza delle Erbe, che è stata omaggiata dai cittadini con un’apposita mostra al Museo della città dalla Pro Loco, in collaborazione con Circolo Collezionisti Città di Chiari e con il patrocino del Comune.

Essa racconta l’intera storia del monumento, risalente al XVII secolo, epoca in cui era ridotta ad una vasca ottagonale di marmo bianco, con al centro un’altra vaschetta rotonda sormontata da un gruppo di quattro satiri e da una croce di bronzo.

«Poiché ingombrava troppo fu trasportata sopra uno degli antichi pozzi pubblici e sprofondò sotto terra per problemi di stabilità e al suo posto fu ricostruita una mezza vasca, fatta poi rimuovere dai nuovi proprietari dell’ex casa del comune, i fratelli Plebani, che stanchi dell’umidità e della sporcizia della vasca chiesero il permesso di rimuoverla, offrendosi di coprire le spese della nuova eventuale fontana; il progetto del monumento che oggi noi conosciamo fu approvato dal comune il 24 marzo 1924, ossia esattamente cento anni fa», hanno raccontato gli allestitori.

Chi ha collaborato

In tanti hanno contribuito all’iniziativa della Pro Loco mettendo a disposizione preziosi materiali, particolari ringraziamenti vanno dunque ad Amedeo Belotti, all’Avis di Chiari, all’associazione Faro 50.0, all’archivio storico comunale, al circolo di collezionisti della città, a Donatella Zanni, a Elena Moletta, a Enrico Rubagotti, a Giancarlo Vezzoli, a Giuliana Mercandelli, a Guerino Lorini, a Maria Simoni, Maria Dotti, a Paolo Gozzini, a Roberta Gallotti, a Roberto Bedogna ed a Sara Cabrioli.

Ad inaugurare la mostra sono state le parole dell’assessore alla cultura Chiara Facchetti, che ha voluto ringraziare tutte le associazioni che da anni collaborato con l’Amministrazione comunale al fine di promuovere il territorio, ed ha poi esposto il progetto che si realizzerà a breve:

«Il 7 aprile inaugureremo anche i pannelli turistici – ha affermato l’assessore – Saranno ben quindici, e ce ne sarà anche uno dedicato alla fontana di piazza delle Erbe».

Ha poi preso la parola ​​​​​​​Massimo Massetti, presidente del Circolo collezionisti, che ha ringraziato di cuore Sergio Faustini presidente della Pro Loco, ​​​​​​​Davide Bianchetti e Giuseppe Pea per l’ideazione del progetto, e ha espresso la curiosità verso i cambiamenti che un monumento di tale portata storica potrà subire in futuro. Bianchetti, illustrando l’organizzazione della mostra, ha poi sottolineato la presenza delle immagini tratte da cartoline degli anni ‘20, di fotografie e di alcuni contributi artistici realizzati proprio per l’occasione, a dimostrazione dell’affetto dei cittadini verso Chiari.