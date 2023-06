Provaglio aspetta il passaggio della Mille Miglia con una giornata di eventi in area mercato. Domani, sabato, tra le 11 e le 15 è previsto il transito lungo via Sebina di circa seicento auto della Mille Miglia, nell’ultima tappa che le condurrà verso l’arrivo a Brescia. Per accompagnare la manifestazione, l’Amministrazione comunale ha organizzato una serie di eventi collaterali che si svolgeranno durante la giornata lungo il percorso.

Una giornata di eventi aspettando la Mille Miglia

Nella zona mercato saranno infatti presenti le associazioni del territorio, con materiale informativo riguardante la loro attività, l’associazione culturale artistica sportiva Let’s Party, che si occuperà di animazione, giocoleria e truccabimbi, oltre a diversi punti ristoro a cura dei bar e dei ristoranti provagliesi.

Nel pomeriggio, invece, nei pressi della stazione di car sharing, la società GardaUno mostrerà ai cittadini come fare per noleggiare un’auto elettrica e, per incentivarne l’utilizzo, distribuirà ai presenti un coupon con il 30% di sconto.

"Siamo molto orgogliosi di partecipare a quella che è stata definita da Enzo Ferrari “La Corsa più bella del mondo” – ha commentato la vicesindaco e assessore al Turismo e al Commercio Lucia Pezzotti – Abbiamo pensato che questo evento così prestigioso, oltre ad attirare turisti e curiosi nel nostro comune, potesse essere un buon presupposto per creare, in collaborazione con le associazioni e i ristoratori della zona, un piacevole momento di aggregazione tra i cittadini provagliesi".

La novità di quest’anno è il "Mercatino svuota armadi". Previa iscrizione gratuita all’indirizzo losvuota.armadi@gmail.com, a ciascun cittadino maggiorenne che vorrà partecipare verrà assegnato in modo casuale uno spazio dove poter esporre degli oggetti usati portati da casa. L’iniziativa non vuole essere un mercatino dell’antiquariato o dell’hobbistica, ma piuttosto l’occasione per passare qualche ora in compagnia, per il piacere di stare insieme, condividendo una fetta di torta sulle note di una canzone suonata con la chitarra.