Dal 26 al 28 aprile, Poncarale si apre all'arte e alla cultura: tracce di danza, musica, arte e sapori

Un weekend che si apre alla cultura con il "Festival Archivio Privato"

Presentato in una conferenza stampa ad hoc nei giorni scorsi prenderà il via domani (venerdì 26 aprile) e per tutto il weekend. Giorni in cui c'è tempo e spazio per l'arte in ogni sua forma con il Festival Archivio Privato - Tracce di Danza, Musica, Arte e Sapori.

La prima edizione prenderà il via a Poncarale e si protrarrà fino a Domenica. Il progetto è promosso e realizzato da Circuito Claps, con il sostegno del Comune di Poncarale, Colli dei Longobardi Strada del Vino e dei Sapori, Provincia di Brescia, in collaborazione con YOY Performing Arts e Spazio Allori.

Spazio Allori villa di campagna quattrocentesca è un luogo magico e immerso nel verde, dove operava Virgilio Vecchia, importante pittore del Novecento la cui collezione, qui conservata, ha il nome di Archivio Privato. In omaggio al pittore, il Festival si propone l’obiettivo di far dialogare diverse discipline artistiche e di creare presso l’antica dimora un’attività culturale declinata alla contemporaneità.

Tre importanti giornate

Tre giornate con importanti compagnie nazionali che proporranno un’esperienza coinvolgente e immersiva, grazie a performance che prenderanno vita nei diversi spazi della villa: il giardino, il portico, il vigneto, il loggiato e le sale interne. Il momento conviviale con brinner è domani (26 aprile) e sabato, alle 20; il brunch invece è per il 28 aprile alle 12.30, a cura di 2S Food Production e Officina Event, sarà il collante per la condivisione delle opere.

Venerdì 26 aprile

L’apertura di domani sarà un doppio appuntamento.

Alle 19 la compagnia Lost Movement presenterà Sehnsucht: uno spettacolo in cui dei corpi solitari, ma interdipendenti, si avventurano nell'esplorazione dei loro limiti fisici, spaziali e temporali; mentre.

Alle 21 spazio alla compagnia YoY Performing Arts porterà in scena Fiori Assenti, performance ispirata al ciclo di opere pittoriche di Albano Morandi. Il lavoro si snoda attraverso l’indagine di forme che vengono rielaborate in un continuum coreografico che costruisce e sottrae, elabora e decostruisce per creare nuove forme che defluiscono nelle precedenti e ne modificano di volta in volta il percorso.

Sabato 27 aprile

Domani si aprirà ancora con la compagnia YoY Performing Arts, questa volta con Ti ricordi il futuro? performance tratta dall'opera di Valerio Berruti C'è troppa luce per non credere nella luce. Il progetto, esito della Residenza Artistica presso IntercettAzioni – Centro di Residenza Artistica della Lombardia - Circuito Claps, nasce dall'idea di esplorare le molteplici possibilità interpretative del futuro e dell’utopia, intese come spazi in cui speranze, ideali, incertezze e paure si intrecciano e affiorano nella vita degli uomini, per diventare tracce di pensieri dimenticati.

In serata alle 19.20, si prosegue con Lingua della compagnia Fattoria Vittadini. La creazione si fonda sul tacito dialogo tra danzatrice e spettatore. Tutti i corpi coinvolti, di chi guarda e di chi si lascia guardare, sono avvolti da una “lingua” che li unisce,

sussurrano il limite, sono identità che comunicano con altre, mai conosciute. Il corpo esposto della performer si fa territorio da esplorare con lo sguardo, strumento di trasmissione e traduzione di parole non dicibili, eco di micromovimenti collettivi.

Chiude la giornata (alle 21) Stuporosa del coreografo Francesco Marilungo, produzione Körper Centro Nazionale di Produzione della Danza, una riflessione sull'atto del pianto, sullo stato di lutto e sull'importanza di un rituale funebre – religioso o laico che sia – per dare un senso alla morte.

La serata include anche Dance Circle, azione nata dall’incontro tra la rete Dance Card e Stratagemmi prospettive teatrali. Questo appuntamento offre un'opportunità di approfondimento trasversale sul mondo della danza, attraverso brevi interventi che propongono una prospettiva diversa sull'opera: uno sguardo differente, proveniente da altri ambiti e altre discipline, in grado di illuminare i temi indagati dalle artiste e dagli artisti e di ampliarne la risonanza.

Domenica 28 aprile

Domenica 28 aprile lo Spazio Allori si animerà dal mattino con tanti appuntamenti che si susseguiranno fino alle 13.30. Apre la giornata Simbiosi, coreografia firmata da Roberto Tedesco. In scena c'è l'incontro tra due individui che diventano un unico corpo psichico. Lo scambio tra loro diventa estremamente ridotto, così come le possibilità di dialogo.

Alle 11.30 prosegue la Rusty Brass Band con Musica Itinerante, una performance che crea un percorso attraverso i diversi luoghi dello Spazio Allori, coinvolgendo il pubblico in una visita guidata musicale.

Alle 12 la compagnia Tyche presenta Amadriadi, un’evocazione visiva in relazione allo spazio, in cui la figura delle Amadriadi diventa un espediente per regalare un momento di sospensione allo spettatore.

A chiudere la prima edizione di Archivio Privato, Impromptus, intervento musicale, curato da Timoteo Carbone compositore di YoY Performing Arts. Improvvisazioni e suggestioni di suono si articoleranno all’interno del giardino, andando a dialogare con un'installazione sonora che si propaga dal tetto della villa.

Per informazioni e prenotazioni contattare lo 030 8084751 o scrivere a: segreteria@claps.lombardia.it o visitare il sito www.claps.lombardia.it .