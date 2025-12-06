Un Christmas light show in piena regola si può trovare negli Usa o tra le vie di Borgo

Tra le vie di Borgo San Giacomo, immersa nella nebbia, c’è una casa che letteralmente risplende: uno spettacolo inneggiante al Natale.

Un Christmas light show

Merito delle più di 10mila luci a led, montate e programmate sapientemente da Graziano Brognoli . Una passione nata ai tempi del Covid, quando tutti erano chiusi in casa e l’atmosfera non era certo delle più allegre, allora Graziano e la figlia Greta studentessa d’informatica allora, adesso sta completando la specialistica in Ingegneria informati all’Università di Brescia, hanno avuto l’idea di creare un Light show sul modello di quelli americani.

“Da una quindicina d’anni guardo questi spettacoli su Youtube – ha spiegato Graziano – queste composizioni artistiche di luci a ritmo di musica sono nate in Australia e poi sono state assorbite dagli Stati Uniti”.

Da qui è nata la passione, padre e figlia si sono rimboccati le maniche ed hanno iniziato a progettare e programmare, dapprima cose semplici, stiamo parlando di luci che si accendono e spengono a ritmo di musica, poi Graziano si è iscritto ad un forum sull’argomento perché c’erano sempre dei problemi di software che non riusciva a risolvere.

“Per un annetto mi sono fatto aiutare da un canadese che lavora proprio nel settore – ha continuato a spiegare – i software che si usano sono specifici per i sistemi americani, lui mi ha aiutato a fare alcune modifiche per poterli usare con Arduino (una piattaforma hardware e software open source con il quale è possibile programmare n.d.r.)”.

Risolto il problema, grazie ad Arduino è stato possibile programmare delle schede che governano i pixel “intelligenti” (ogni lampadina ne ha tre di colori diversi così da poter fare una vasta gamma cromatica). Il tutto si programma col computer, per trenta secondi di spettacolo servono 2 ore di programmazione, tanto che Graziano inizia a programmare con un anno di anticipo. Greta ormai è troppo impegnata con l’Università, la figlia minore Giada, studia psicologia e guarda divertita l’hobby del papà mentre la moglie Giovanna è fiera di questo lavoro. Un lavoro imponente dato che Graziano ogni anno aggiunge qualcosa.

Uno spettacolo da non perdere

Quello a cui si può assistere è un vero spettacolo di luci e musica, della durata di una mezz’oretta, che parte in autonomia 4 volte a settimana, durante il week end e festivi, uno alle 18.45 e alle 21, davanti alla sua abitazione in via Livatino, impossibile non notarla: l’intera facciata e giardino sono decorati e animati da luci, è davvero uno spettacolo da vedere. Dal 6 dicembre al 6 gennaio Graziano farà letteralmente brillare la sua abitazione, per la gioia dei vicini e di tanti che da vari paesi della Bassa vengono in visita e rimangono a bocca aperta, tanto che spesso a fine spettacolo non manca un bell’applauso. Bisogna ammetterlo: Graziano se lo merita proprio.