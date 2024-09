Tutto quello che c'è da sapere sulla sagra di Mairano, che andrà in scena dal 20 al 22 settembre

Oggi alle 18 la conferenza stampa

Oggi, sabato 14 settembre 2024, tutta la cittadinanza e chi ha piacere di partecipare, è invitato alla presentazione ufficiale della Sagra del Contadino di Mairano presso la cascina Nodari in via Gramsci, 9. A seguire ci sarà la cena conviviale aperta a tutta la popolazione dalle 20 in via Alessandro Volta (Strezandel).

Evento dell'anno

Appuntamento dell’anno a Mairano, con la diciottesima edizione della Sagra che si annuncia davvero entusiasmante. Un programma intenso e per tutti i gusti. Tra gli ospiti speciali lo chef internazionale Andrea Mainardi che domenica 22 cucinerà il piatto ufficiale della manifestazione. La sagra del contadino è per tutti. Tantissime le novità che animeranno la 18esima edizione, pronta a regalare spettacolo, divertimento e grandi emozioni. Da venerdì 20 a domenica 22 settembre sarà una tre giorni di festa con un programma davvero intenso e per tutti i gusti.

Venerdì 20 settembre

Per quanto riguarda la sagra, sarà possibile visitare: il mulino storico e produzione di farina appena macinata nel “Löc de Batista”; l'esposizione macchine agricole d’epoca per le vie del paese; apertura “Al löc dei gnari” con sgranatura del mais e fattoria degli animali a cura dei “Gnari dei tratur vècc”; trebbiatura antica del frumento in piazza Marconi a cura de “I Trebiadùr”. Alle 19 poi ci sarà la sfilata del Corpo Bandistico Santa Cecilia di Mairano e Pievedizio per le vie del paese. Alle 20 l'apertura dei punti ristoro e alle 21 spettacoli musicali con il concerto de I Big Band presso il Museo della Civiltà Contadina, presso la Fattoria di Tomaso e Brescio Dj presso “Licinsì”. Alle 23.30 toccherà invece a djj Mapez presso Museo Civiltà Contadina.

Sabato 21 settembre

Sarà possibile visitare: il Mulino storico e produzione di farina appena macinata nel “Löc de Batista”; l'esposizione macchine agricole d’epoca per le vie del paese; l'esposizione di bici, moto e auto

d’epoca; mostra pittorica “Dolci rimembranze contadine” di Martino Dolci presso la Sala Consiliare. Per quanto riguarda il programma della giornata, alle 17.30 ci sarà la Messa presso il Santuario della Lama, mentre alle 18 la processione religiosa dal Corpo Bandistico Santa Cecilia di Mairano e Pievedizio con partenza dal Santuario della Lama e arrivo alla Chiesa Parrocchiale: visita all’affresco illuminato di Maria Santissima all’interno della torre campanaria. Alle 19 poi ci sarà l'apertura ufficiale della XVIII edizione della Sagra del Contadino presso il Municipio in piazza Marconi con intervento delle autorità, mentre alle 19.30 trattori per le vie del paese con i “Gnari dei tratur vècc” e l'apertura dei punti ristoro. Alle 20 l'apertura “Al löc dei gnari” con sgranatura del mais e fattoria degli animali a cura dei “Gnari dei tratur vècc”e trebbiatura antica del frumento in piazza Marconi a cura de “I Trebiadùr”. Alle 21 spettacoli musicali con Bandafaber in concerto presso Museo della Civiltà Contadina, Ironmais presso “La fattoria di Tomaso” e Viviana Laffranchi presso “Bar Juliette”.

Domenica 22 settembre

Il programma della domenica prevede alle 6 il canto del gallo... e il borgo si anima con tutte le sue attività. Alle 9 poi l'apertura del “Mercato Contadino” in collaborazione con Campagna Amica e Coldiretti in piazza Europa e la partenza della sfilata dei trattori d’epoca dal parco di Pievedizio per un giro nei paesi della bassa. Alle 10 la Pulitura delle catene per le vie del paese con partenza dal cortile Cazzoletti; Mestieri di una volta nei cortili e per le strade a cura del gruppo “I Mestèr de na òlta” di Bagolino; Giochi di una volta con la compagnia Ludobus nel cortile della canonica; Passeggiata con gli asini con gli “Amici del raglio” nel giardino della canonica. Alle 10.30 sarà la volta di “Cucina in piazza” con il famoso chef Andrea Mainardi che preparerà in esclusiva “Il Piatto della Sagra del Contadino” presso piazza Calini.

A seguire, alle 11.30, un'altra novità: gemellaggio con i “Mairano d’Italia” e consegna targa ricordo e libro ai sindaci di: Mairano di Casteggio (Pavia); Mairano di Casaletto Lodigiano (Lodi) e Mairano di Noviglio (Milano). Alle 12.15 ci sarà l'arrivo in paese della sfilata dei trattori d’epoca e concerto di campane. Alle 12.30 l'apertura dei punti ristoro, mentre dalle 14.30 inizierà un pomeriggio in musica, con un concerto itinerante del Corpo Bandistico Santa Cecilia di Mairano e Pievedizio. Per le vie del paese gruppi di canti da osteria del “Coro Due Valli” (Valsabbia e Valtrompia), i “Cantabond” (Bondo – Trento) e “I Valligiani” (Cantori della Valcamonica); intrattenimento musicale itinerante con Germano il cantastorie e “I balarì de l’Adamèl” “I vagabondi”. La sfilata di abiti da sposa, con partenza da palazzo Rocca, terrà banco a partire dalle 16, mentre alle 17 Aperipirlo DJ set a “La cascina di Tomaso”.

Alle 19 apertura punti ristoro e dalle 21 spettacoli musicali con Dellino Farmer presso Museo della Civiltà Contadina. Alle 21.30 estrazione della sottoscrizione a premi presso il Museo della Civiltà Contadina. Per tutta la giornata della domenica, inoltre, si potranno trovare: Mulino storico e produzione farina appena macinata nel “Löc de Batista”; Trebbiatura antica del frumento in piazza Marconi a cura de “I Trebiadùr”; “Dalla farina al pane” a cura del “Sindacato Panificatori della Provincia di Brescia”; Mercato contadino in piazza Europa a cura di Campagna Amica e Coldiretti; Bancarelle ed espositori a tema per tutte le vie del paese; Esposizione macchine agricole d’epoca; “La vecchia fattoria di Pontoglio” in via Leopardi; Esposizione di artisti locali; Il carro di San Martino; La Bancarella del libro usato organizzata dalla Biblioteca Comunale di Mairano e Pievedizio.