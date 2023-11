Ha registrato il tutto esaurito sabato 18 novembre l'evento inaugurale della rassegna Pomeriggi a teatro, ospitata nella sala civica di Rovato. Sul palco per l'occasione la compagnia spagnola Teatro Silfo, che ha proposto un'ammaliante rivisitazione dell'intramontabile opera "Il piccolo principe". Sul palco i disegni originali dell'autore prendono vita, guidando grandi e piccoli in una storia che, anche per chi già la conosce, è una meravigliosa avventura che aiuta a riscoprire il valore dell'amicizia e dell'amore. Perché "l'essenziale è invisibile agli occhi".

Tutto esaurito a Rovato per "Il piccolo principe"

La rassegna promossa dall'Amministrazione comunale sotto la direzione artistica del Teatro Telaio ha preso il via sabato 18 novembre nella sala civica di piazza Garibaldi. Tutto esaurito per lo spettacolo inaugurale, "El principito" ossia "Il piccolo principe". Una nuova versione della celebre opera di Saint-Exupéry, raccontata attraverso i disegni originali dell'autore.

"La proposta teatrale raggiunge il livello di emozione che la narrazione è in grado di trasmettere ai suoi lettori. Per raggiungere questo obiettivo, i due interpreti si mettono al servizio della storia fungendo da filtro e altoparlante perché essa raggiunga i bambini in modo fresco e semplice. La scenografia, sobria ed elementare, quasi in bianco e nero, ricorda un laboratorio o uno studio. Durante lo spettacolo, in scena, più di 100 disegni di carta di diverso tipo e formato prendono vita, narrando la storia per bocca di Consuelo e dell'aviatore. La carta diventa così protagonista dello spettacolo: carte per disegnare, giocare e fare pupazzi. La storia si muove tra realtà e sogno"

Questa la descrizione dello spettacolo, davvero molto apprezzato dal pubblico. Una performance delicata, sognante, capace di toccare il cuore. Che, in fondo, è l'unica cosa che conta.

I protagonisti

In apertura dello spettacolo Maria Rauzi del Teatro Telaio ha presentato la terza edizione della rassegna nata in sinergia con l'Amministrazione comunale. In calendario ci sono quattro spettacoli, tutti di sabato pomeriggio alle 16.30 (biglietto 3 euro). L'assessore alla Cultura Valentina Bergo ha invece ringraziato tutti i presenti: "Questa rassegna è nata come una sfida, per riportare le famiglie a teatro, e con gioia siamo giunti alla terza edizione con un tutto esaurito al primo appuntamento. Ecco invece i protagonisti della compagnia Teatro Silfo. La regia e drammaturgia Claudio Hochman; interpreti Sara Sáez e Fabrizio Azara; musica originale Marco Valentino; progettazione illuminotecnica Pedro Yagüe; direzione tecnica Juan Simón Abellán; costumi Lola Diaz; scenografia e disegni Fabrizio Azara; produzione Sara Sáez.

I prossimi appuntamenti

Si continua il 25 novembre con "Il sogno di tartaruga" rappresentato da Il Baule Volante, i cui protagonisti sono gli animali della savana, rappresentati da pupazzi animati a vista. Le musiche sono eseguite dal vivo su ritmi e strumenti africani, con tutta la loro carica di energia, capace di coinvolgere gli spettatori di tutte le età (dai 4 anni). Il 2 dicembre va in scena "Caproni Airlines. Un’amicizia tra le nuvole" dei Fratelli Caproni, in cui due buffi personaggi, vestiti da improbabili piloti, maldestri e ambiziosi, chiusi nella loro camerata si esercitano per prepararsi a volare sul loro aereo. Gran finale il 9 dicembre con "La notte dei regali" di Gianni Franceschini e La Piccionaia, spettacolo di animazione, pittura dal vivo e narrazione di e con Gianni Franceschini; burattini e figure di Gianni Volpe e Marisa Dolci; musiche originali e tecnico audio e luci Giancarlo Dalla Chiara. La rassegna quest’anno si inserisce all'interno del Festival Greenland, organizzato da Fabbrica Sociale del Teatro, Teatro Telaio e Bazzini