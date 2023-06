Torna il Festival del Cammino, la manifestazione che vuole promuovere i benefici del movimento e il turismo lento, con un ricco programma di eventi, incontri, cultura e un format tutto rinnovato in occasione di Bergamo Brescia Capitali della Cultura.

Tutti in movimento: torna il Festival del Cammino

La settima edizione dell’iniziativa promossa da Lamu, Libera Accademia del Movimento Utile, e realizzata da Rosa Running Team è stata presentata nella cornice del Monastero di San Pietro in Lamosa, che sarà sede di due convegni e una mostra.

"Siamo lieti di ospitare nuovamente questa bella iniziativa - ha dichiarato il sindaco di Provaglio, Vincenzo Simonini - Abbiamo volentieri deciso di collaborare con gli organizzatori condividendo appieno obiettivi e valenze del progetto".

Quest’anno il festival ha cambiato format in occasione dell’evento per la Capitale della Cultura italiana: si spazierà infatti dalla Franciacorta a Brescia per poi andare ad abbracciare Bergamo. Le iniziative in programma toccheranno temi molto attuali quali l’inclusione, il rispetto dell’altro e dell’ambiente e il cammino delle donne.

"Mi auguro che il pubblico apprezzi il nostro sforzo e voglia seguirci anche al di fuori del territorio franciacortino dove si svolge tradizionalmente l’evento - ha spiegato il dottor Gabriele Rosa, presidente dell’Asd e ideatore dei progetti “di movimento utile” - Un pubblico del quale siamo molto orgogliosi, che ci segue con interesse e che arriva anche da oltre provincia e regione. Ed è proprio in quest’ottica che sono stati pensati alcuni degli eventi che offriranno l’opportunità di andare alla scoperta delle due città e dei loro dintorni ammirandole da prospettive nuove".

Anche il sindaco di Cologne Carlo Chiari, in rappresentanza dell’associazione Terra di Franciacorta, ha sottolineato quanto questi progetti a sfondo sociale/educativo e promotori di uno stile di vita sano siano importanti. La Franciacorta, con i suoi vigneti e le sue colline, è il contesto ideale per condividere momenti di cammino slow alla scoperta un territorio unico e accogliente.

Il lungo weekend celebrativo del Festival del Cammino prenderà il via giovedì prossimo alle 21 al Monastero di San Pietro in Lamosa con "InSuperAbile 2022 e la Via di Francesco. Fare inclusione scoprendo uno dei cammini più belli d’Europa, si può". La serata inaugurale del Festival sarà dedicata al racconto dell’edizione 2022 di "Insuperabile. La staffetta dell’inclusione", il progetto sociale organizzato da Lamu e Rosa Running Team in collaborazione con Se Vuoi Puoi e Pedalabile, che ha visto protagoniste persone con disabilità e patologie camminare sulla Via di Francesco. Un racconto a più voci sull’esperienza, con la partecipazione di alcuni protagonisti e di alcuni referenti di spicco del cammino.

La serata sarà preceduta dall’inaugurazione della mostra fotografica dedicata al progetto Insuperabile, dal titolo "Insieme in Cammino", a cura della fotografa Fabiana Zanola.

Il 9 giugno, venerdì, è invece in programma l’evento "Camminare per cambiare il mondo", che vedrà protagonista Paolo Piacentini, uno dei maggiori esperti di Cammini in Italia e scrittore. Condurrà i partecipanti a riflettere sulla cura di sé, dell’altro e del territorio presentando il suo libro "Passo dopo Passo". Gli eventi, entrambi gratuiti, saranno moderati da Andrea Mattei, caporedattore della Gazzetta dello Sport e autore di Ediciclo.

Spazio poi alle camminate nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 giugno. Ogni giorno prenderanno il via due proposte diverse in base alla distanza e alla difficoltà.

Il programma delle camminate

Le camminate lunghe vedranno protagonista la Via delle Sorelle, il neonato cammino che unisce Brescia e Bergamo. Sabato 10 si percorrerà la prima tappa della Via delle Sorelle che dal centro storico di Brescia porta a Gussago in 21 chilometri circa. Domenica 11 invece partenza da Nembro per giungere la città alta di Bergamo in poco più di 21 chilometri.

Le giornate in cammino saranno arricchite dalla partecipazione di due personaggi d’eccezione: Franco Michieli e Alessandra Beltrame che, durante i momenti di sosta, dialogheranno con il pubblico presentando le loro recenti pubblicazioni.

Per chi non è abituato a percorrere lunghe distanze, invece, il sabato è stata organizzata anche una camminata di 5 chilometri alla scoperta del centro di Brescia, mentre domenica dal quartiere Monterosso di Bergamo si passerà dalle mura venete per arrivare al Castello di San Vigilio in poco più di 7 chilometri.