Tutta la magia dei mercatini di Natale a Orzinuovi.

Mercatini di Natale

Oggi, domenica 11 dicembre, in piazza Vittorio Emanuele II a Orzinuovi si possono visitare i mercatini di Natale organizzati dall'associazione commercianti. Tante bancarelle con prodotti enogastronomici, oggettistica e tante idee regalo. L'evento principale della giornata sarà l'arrivo di Santa Lucia per la gioia di tutti i bambini, organizzato dalla Proloco. Dalle 14 ci saranno tantissimi giochi per i bambini: trenino, ruota della fortuna, pozzo dei desideri, truccabimbi. I bambini presenti potranno preparare la loro letterina di Santa Lucia e imbucarla nell'apposita cassetta in piazza. Alle 17 arriverà Santa Lucia sul carretto trainato dal fido asinello. Saluterà i piccoli e raccoglierà tutte le letterine. Un pomeriggio all'insegna della magie della Natale e delle festività.