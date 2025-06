Tributo a Augusto Daolio diretto da Francesco Andreoli

Sabato 14 giugno 2025, alle 21.15, nel Parco della Scuola Materna Paolo VI a Roccafranca, il Corpo Musicale SS. MM. Gervasio e Protasio di Roccafranca e il Corpo Musicale di Pontoglio, diretti dal Maestro Francesco Andreoli (nella foto), eseguiranno un concerto interamente dedicato all'indimenticabile leader dei Nomadi: Augusto Daolio .

Augusto Daolio, indimenticabile

Trent'anni fa usciva appunto il disco "Tributo ad Augusto", compilation che raccoglie l'omaggio di svariati artisti italiani e stranieri (Guccini, Ligabue, Gianna Nannini, Inti-Illimani, Alice, Enrico Ruggeri, Modena City Ramblers e tanti altri) alla figura di Augusto Daolio, attraverso nuove interpretazioni di canzoni appartenenti al repertorio storico dei Nomadi. La voce solista (accompagnata da un imponente organico di oltre 60 bandisti) sarà quella del cantante Massimo Guerini con la vocalist Sara Bronzini. Si esibirà con i le 2 bande riunite un super ospite: Daniele Campani, storico batterista dei Nomadi (dal 1990 al 2023). Al basso Bruno Bonarrigo, componente della band di Cisco Belotti dei Modena City Ramblers. Sarà presente anche Rosanna Fantuzzi, compagna di Augusto Daolio e presidente dell'Associazione "Augusto per la Vita". Verrà proposta una scaletta di brani - arrangiate per banda sinfonica dallo stesso maestro Andreoli - che prevede, tra l'altro, canzoni storiche quali: Gli aironi neri, Auschwitz, C’è un re, Canzone per un amica, Crescerai, Ho difeso il mio amore, Tutto a posto, Un giorno insieme, Un pugno di sabbia e Io vagabondo. Info 3319253474.