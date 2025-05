Dopo la prima edizione dello scorso anno andata a gonfie vele il 10 maggio torna con un ampliamento dell'offerta ricreativa per i più piccoli.

Torna la festa della famiglia a San Gervasio Bresciano

Con l'arrivo della bella stagione sono numerosissimi gli eventi in programma per non annoiarsi e trascorrere del tempo insieme, ma a San Gervasio Bresciano è stato fatto un passo in più. L'attenzione infatti è stata rivolta ai più piccoli e alle più piccole della comunità e dei paesi limitrofi.

Così unite le forze da parte di più realtà quali "Feel Party", "Farm System Store", l'associazione "La banda del Sanda", la sezione locale della Federazione italiana della Caccia, e coordinate le forze nell'organizzazione dell'evento da parte di Coffee Hour con il patrocinio del Comune, sabato 10 maggio presso il campo sportivo locale si terrà una giornata ricca di occasioni di divertimento. Dalle 15 gonfiabili, trucca bimbi, palloncini, giochi, gustosissime e golosissime creps e molto altro, per vivere del tempo insieme all'insegna dei sorrisi!

Non ci si è dimenticati dei più grandi, al contrario. Servizio Bar attivo tutto il giorno, cucina aperta con pane e salamina e fritto, possibilità anche di prenotazione tavoli sia per il pomeriggio che per la sera così da vivere in relax il divertimento di figli e nipotini con gli altri bimbi.

Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare il 333.9244074 (Stefania).

E... buon divertimento famiglie!