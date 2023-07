Ritorna l’estate e ritorna il Cinema all’Aperto, la rassegna che grazie all’impegno della Commissione Biblioteca e dell’assessorato alla Cultura porta il grande schermo sotto le case dei residenti di tutto il Comune.

Torna il Cinema all’aperto nei parchi di Provaglio

La formula è quella di sempre: a Provaglio, a Provezze e a Fantecolo, in collaborazione con il Comitato Gemellaggi, arriverà una ditta specializzata che con un proiettore e uno schermo permetterà di godersi un film all’aperto e in compagnia, riscoprendo il valore della comunità locale.

Anche quest’anno le pellicole sono state scelte ricercando la qualità e, per quanto possibile, la popolarità. Mentre in caso di pioggia tutti gli spettacoli si terranno al Cinema Teatro Pax.

Si comincia alla grande, nella splendida cornice di Palazzo Francesconi, questa sera, venerdì, alle 21.15 con la proiezione della prima pellicola. Si tratta di "Strange world – Un mondo misterioso", vivace film d’animazione adatto sia ai bambini, sia agli adulti, che narra le vicende di tre generazioni della famiglia Clade, imbarcatisi in una fantastica avventura in un misterioso mondo sotterraneo.

Il secondo appuntamento è all’insegna delle risate con "L’ora legale", la commedia per tutti di Ficarra e Picone, cittadini di un villaggio siciliano dove il sindaco neoeletto punta alla legalità, ma verrà costretto dalla sua comunità, ormai abituata a un modo di vivere e di governare privo di regole e poco incline ai cambiamenti, a presentare le dimissioni. Il secondo appuntamento è per giovedì 20 luglio alle 21.15 al Campus per l’infanzia di Provezze.