Torna a Capriolo la rassegna teatrale della Bcc Basso Sebino

Torna anche quest'anno la Rassegna teatrale della BCC del Basso Sebino. In calendario tre spettacoli in orario serale, organizzati dal Teatro Telaio, tutti a ingresso gratuito presso l'Auditorium della BCC del Basso Sebino (via IV Novembre 6).

Il primo di tre eventi sarà sabato 18 marzo alle 21. Per l'occasione sarà proposto lo spettacolo "124 secondi" di Teatro Telaio. Una produzione Teatro Telaio e CTB - Centro Teatrale Bresciano con Alessandro Mor e Alessandro Quattro; scenografie Giuseppe Luzzi; disegno Luci Stefano Mazzanti; scenotecnica Alessandro Calabrese; consulenza filosofica Silvia Mazzini; aiuto regia Gianni Rossi; drammaturgia e regia Angelo Facchetti. Età consigliata: dai 13 anni

"La sera del 22 giugno 1938 l'incontro di boxe tra il tedesco Max Schmeling e l'americano Joe Louis assurge ad emblema della lotta tra il nazismo in ascesa e la democrazia occidentale. Riviviamo attraverso occhi appassionati il mondo della boxe degli anni '20 e '30 ma più che soffermarci sull'epica della nobile arte del pugilato poniamo l'accento su come quasi cento anni fa un evento sportivo di portata mondiale sia stato manipolato, enfatizzato e strumentalizzato a fini propagandistici da due regimi contrapposti. Lo scontro sul ring tra i due campioni sportivi assume nell’immaginario collettivo i contorni di una lotta tra civiltà dove la giovane democrazia statunitense finisce con il mostrare la sua fragilità e le sue contraddizioni, celando a fatica le tensioni sociali e le questioni razziali irrisolte. In un serrato montaggio alternato assistiamo alla inesorabile macchina propagandistica del regime nazista che muove dalle pagine del "Mein Kampf" per arrivare alla meticolosa messa in scena ideata da Goebbels, pronta a enfatizzare, celebrare, distorcere e occultare persone e fatti a seconda delle esigenze del momento".

Questa una breve sintesi dello spettacolo, che fa veramente riflettere anche sui meccanismi mediatici della società moderna.

I prossimi eventi

La rassegna proseguirà sabato 1 aprile sempre alle 21 con "Yes Land" di Giulio Lanzafame. Il gran finale è fissato per sabato 15 aprile alle 21 con "Romeo e Giulietta" di Stivalaccio Teatro. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.