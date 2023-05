Come da tradizione, anche quest’anno prende il via il concorso fotografico dedicato a Franco Bettini e alla memoria di Angelo Danesi.

Torbiere: al via il nono concorso fotografico

Giunto alla nona edizione e organizzato dall’Ente gestore della Riserva naturale delle Torbiere in collaborazione con il gruppo Iseo Immagine, il concorso punta a promuovere una maggiore attenzione al rispetto delle peculiarità ambientali della Riserva, affinché le persone e le nuove generazioni contribuiscano a tutelarla e valorizzarla.

Il tema di quest’anno è «Obiettivo ambiente: una risorsa da proteggere». L’obiettivo è quindi quello di cogliere la vita all’interno dell’ambiente, catturare in uno scatto il senso del luogo, inteso come risorsa da proteggere per le specie viventi che ne sono parte integrante e per le quali, la Riserva, è la loro casa.

Il regolamento completo e la scheda di iscrizione sono disponibili sul sito della Riserva al seguente link: https://bit.ly/3BKkchN