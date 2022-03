Teatro Laboratorio: due spettacoli al femminile a Cellatica e Camignone

Spettacoli

Protagoniste Federica Molteni e Anna Meacci

Due appuntamenti per "Pressione bassa" questo fine settimana: al Teatro comunale di Cellatica, venerdì 11 marzo alle 21, Federica Molteni sarà in scena con "Alfonsina Strada", e sabato 12 marzo sempre alle 21, nella Sala degli amici di Camignone in via Chiesa 50 a Camignone, Anna Meacci porterà la sua divertente commedia "Caldane".

Nel suo spettacolo in scena venerdì 11 alle 21 al Teatro Comunale di Cellatica Federica Molteni racconta la storia di Alfonsina Morini Strada, figlia di contadini nei primi del ‘900. Un tempo in cui il ciclismo è per impavidi eroi, forti, gagliardi e tutti maschi. Alfonsina è una bambina di dieci anni quando si innamora della bicicletta. È una ragazzina quando si allena di nascosto con la vecchia bici del padre. È una donna quando diventa una ciclista, una campionessa, una vera sportiva. Ma soprattutto, Alfonsina è uno scandalo. Perché vive nell’Italia di cento anni fa, l’Italia del fascismo, l’Italia del pensiero maschilista, l’Italia in cui le donne non votano. In questa Italia Alfonsina si inventa e si costruisce il proprio destino, scardinando preconcetti e convenzioni e partecipando - unica donna nella storia - al Giro d’Italia, nel 1924. Quella di Alfonsina è una storia vera e straordinaria. Per parlare di una donna dimenticata, di diritti conquistati, di strade ancora da percorrere. Ingresso intero 10 euro, ridotto 8 euro. In "Caldane", un suo cavallo di battaglia, l'attrice toscana Anna Meacci sabato 12 marzo alle 21 nella Sala degli Amici a Camignone ci farà ridere raccontando un passaggio particolare della vita di una donna. "Impossibile ormai riuscire a capire l’età di una donna, racconta. Possiamo camuffare il tempo con tutte le nuove tecniche chirurgiche possibili, a volte anche impossibili, ma se trovandoti al ristorante in pieno inverno, con meno venti fuori e poco più di quindici dentro, noti al tavolo a fianco al tuo una coppia più o meno ben assortita lui leggermente brizzolato, lei bionda, magra, giovane, bella in canottiera e minigonna, che parla, ride, ride e parla anche un po’ troppo, che a un tratto si zittisce, cambia colore e con fare disinvolto tira fuori dalla borsa un ventaglio variopinto e inizia energicamente a sventolarlo urlando “Vogliamo abbassarlo questo riscaldamento?”. Tana. Vista. Scoperta. Cara mia quelle sono caldane!". Ingresso libero.