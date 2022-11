Tananai, firmacopie nel Bresciano in occasione dell'uscita di "Rave Eclissi"

Tananai, il firmacopie dell'artista è in programma lunedì 28 novembre 2022 dalle 17.

Tananai, in programma il Meeting Place

Tananai, uno dei giovani più interessanti della musica pop italiana, protagonista al Festival di Sanremo 2022, ha scelto Elnòs Shopping per presentare il suo primo album “Rave Eclissi” uscito il 25 novembre 2022. Il Meeting Place è, infatti, una delle prime tappe dell’Instore Tour dell’artista. Lunedì 28 novembre, dalle ore 17, Tananai incontrerà i suoi fan presso lo spazio eventi (al primo piano) per firmare le copie del disco che l’artista definisce “un sunto delle sue due anime: da un lato la parte più leggera, dall’altro quella più profonda e introspettiva”.

Cosa fare

Per partecipare al firmacopie i fan dovranno presentarsi, a partire da sabato 26 novembre 2022, all'Infopoint di Elnòs Shopping con il disco “Rave Eclissi” e lo scontrino d’acquisto per ritirare un Pass numerato (uno per ogni disco). Il giorno dell’evento, i titolari dei primi 60 pass potranno accedere all’area in cui si tiene il firma copie a partire delle ore 16, in base all’ordine di arrivo. I fan con numeri successivi al 60 saranno invitati a unirsi alla coda successivamente, per gruppi da 20 persone, per evitare eccessivi assembramenti. Il codice riportato sul pass sarà poi necessario per scaricare la foto con l’artista dal portale dedicato, a evento concluso.