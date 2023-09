Sport e amici a quattro zampe: tutte le iniziative del mese di settembre.

Il divertimento animerà il mese di settembre a ELNÒS Shopping grazie al ricco calendario di appuntamenti per i visitatori di ogni età. Le calciatrici del Brescia Calcio Femminile saranno le protagoniste delle iniziative dei prossimi weekend, insieme alle attività in anteprima di Quattrozampeinfiera, il noto evento dedicato agli animali da compagnia.

Sabato 9 settembre, il piano terra del Meeting Place ospiterà, dalle 15.00 alle 19.00, l’attività “Diventa il tuo sogno”, organizzata in collaborazione con il Brescia Calcio Femminile. I più piccoli potranno incontrare le ragazze della prima squadra e della Primavera, e giocare insieme a loro al tiro a segno gonfiabile, con la possibilità di ricevere la maglietta personalizzata di Brescia Calcio Femminile ed ELNÒS.

Nei fine settimana del 9 - 10 e del 16 - 17 settembre, presso il primo piano del Centro, ci saranno attività di promozione in vista di Quattrozampeinfiera, la fiera esperienziale per immergersi con il proprio animale da compagnia in un mondo di formazione, informazione, sport, bellezza, adozioni, rispetto, shopping, consapevolezza e intrattenimento educativo.

Nello specifico, la giornata di sabato 16 settembre si animerà con interessanti e divertenti attività dedicate agli amici a quattro zampe: oltre alla possibilità di giocare insieme ai propri animali di compagnia, cimentandosi in percorsi di agility in piena sicurezza, e di far toelettare a secco gratuitamente i propri amici pelosi, dalle 10.00 alle 18.00, educatori cinofili accoglieranno i visitatori nello Spazio Eventi del Centro per dare consigli e consulenze gratuite per conoscere le patologie più comuni dei propri animali, imparare a curarle e a prevenirle grazie a una corretta alimentazione.

Inoltre, per tutto il corso della giornata di sabato, il T-HUB di ELNÒS Shopping si trasformerà per “Modelli a 6 zampe”, l’iniziativa di raccolta fondi in favore del Canile Rifugio di Brescia e da questi organizzata in collaborazione con lo studio fotografico Artestudiobg, grazie alla quale i visitatori potranno posare per delle fotografie insieme al proprio cane per supportare con una donazione il Canile Rifugio. Per essere immortalati insieme al proprio animale domestico è necessario prenotare un appuntamento inviando una mail a info@artestudiobg.it.

Per informazioni visitare il sito elnosshopping.info.