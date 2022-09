Ultimi appuntamenti per Il Grande in Provincia

Saranno Villa Galnica a Puegnago, il Castello di Padernello e il santuario della Madonna di Pradella a Sonico le location per gli ultimi concerti della rassegna. Info e prenotazioni su www.teatrogrande.it.

Il Grande in Provincia: concerti per il finale di rassegna

Doppio appuntamento per il concerto Folkways con protagonista la voce di Costanza Alegiani accompagnata dai due componenti del suo trio, Marcello Allulli al sax tenore e Riccardo Gola al contrabbasso e basso elettrico e dal batterista Fabrizio Sferra: lo speciale progetto, che propone sia brani originali sia folk songs ricche di storia in un viaggio nelle tradizioni musicali degli Stati Uniti, farà infatti tappa presso la terrazza vista lago di Villa Galnica a Puegnago del Garda e al Castello di Padernello, autentico gioiello di storia situato a Borgo San Giacomo, rispettivamente mercoledì 31 agosto e giovedì 1 settembre.

A Sonico l'ultimo concerto per il Grande in Provincia 2022

In occasione dell'ultimo appuntamento della rassegna, il Santuario della Madonna di Pradella di Sonico, antica meta di pellegrinaggio fin dal XIII secolo, ospiterà l'UHT Duo di Daniele Richiedei al violino e Pierangelo Taboni al pianoforte. Per l'occasione, gli artisti si esibiranno in un concerto con brani scelti dal repertorio Ludwig Van Beethoven, Arvo Pärt e Maurice Ravel.