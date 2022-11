Teatro Laboratorio: uno spettacolo per dire no alla violenza sulle donne

A Flero spettacolo per la Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne.

A teatro per dire no alla violenza sulle donne

In occasione del 25 novembre, Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne, la rassegna Pressione Bassa propone sabato 26 novembre alle 21 al Teatro Le Muse di Flero "I conti non tornano", una performance per parlare della violenza sulle donne, in particolar modo ai giovani. In scena l’attrice Alessandra Domeneghini e Francesco Barossi, in arte Marmellaso, un giovane rapper che ha creato alcuni brani sui diritti delle donne e sulla necessità di uscire dalla spirale della violenza. Una riflessione che non punta a drammatizzare attraversa la storia, le favole, la gelosia di Otello, la terribile attualità del femminicidio e soprattutto le parole di donne che cercano un contatto con l’universo maschile sano, alla ricerca di un'armonia.