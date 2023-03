Solo lo stretto necessario: emozionarsi a teatro

Un viaggio alla scoperta di se stessi e della propria storia: il Gruppo teatro dell'Istituto Cremonesini non tradisce le aspettative.

Solo lo stretto necessario

Solo lo stretto necessario è lo spettacolo messo in scena questa mattina, martedì 28 marzo, dal Gruppo del laboratorio teatrale dell'Istituto Bassano Cremonesini. Realizzato grazie all'impegno del formatore di teatro sociale e comunità Massimiliano Bozzoni, che da anni lavora con l'istituto, patrocinato dal Comune di Pontevico e con l'impegno dell'Associazione per il teatro Le Muse di Pontevico, lo spettacolo è andato in scena per la prima volta davanti alle classi delle scuola paritaria Maddalena di Canossa, della Primaria statale e delle medie che non hanno potuto trattenere l'emozione trascinati dalle attrici in un viaggio straordinario."Solo lo stretto necessario non è uno spettacolo che parla di un viaggio ma delle valigie, e le valigie siamo noi - hanno raccontato gli educatori - Ognuno di noi ha provato a identificarsi in una valigia, in tutte le sue caratteristiche: lo spazio per contenere; i graffi sulla parte esterna e le cicatrici in quella interna alle quali proviamo a porre rimedio con una pezza, un aggiustamento; il peso, perché non tutte le valigie hanno lo stesso peso; i sogni e i ricordi che essa racchiude".

La replica

Se la prima rappresentazione è stata solo per gli studenti, la seconda, domenica 2 aprile alle 15.30 presso il teatro comunale, è aperta a tutti, con ingresso libero, e promette di trasportare il pubblico in un bellissimo viaggio, dove ognuno sarà trasportato virtualmente sul palco, perché quando il teatro è autentico è capace di suscitare emozioni inaspettate e profonde.