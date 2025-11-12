“Ricette di donne”: un concerto a Fiesse

Martedì 25 novembre 2025, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, alle 21, nella Palestra Comunale di Fiesse, debutterà il nuovo spettacolo ideato da Francesco Andreoli e Massimo Guerini dal titolo “Ricette di Donne”.

“Ricette di donne”: il nuovo progetto musicale di Francesco Andreoli e Massimo Guerini

“Ricette di donne” è molto più di uno spettacolo musicale: è un viaggio emozionale volto a celebrare la donna in tutte le sue sfaccettature, raccontato attraverso le più celebri canzoni dei cantautori italiani. Questo spettacolo intreccia melodie e testi memorabili per raccontare storie di vita, di passione, di forza e di fragilità femminile, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente e profondamente sentita.

Attraverso canzoni, arrangiamenti orchestrali originali e interpretazioni intense,“Ricette di donne” svela quelle che potremmo definire “ricette” segrete, ossia ingredienti di vita e sentimenti che compongono l’essenza dell’universo femminile: amore, coraggio, resilienza, desiderio, sogni e lotte quotidiane.

Il concerto

Il concerto “Ricette di donne” prevede – oltre alla voce di Massimo Guerini e Sara Bronzini – il pianoforte del maestro Pierpaolo Vigolini e l’ensemble strumentale O.B.B.I. (Orchestra Bassa Bresciana Insieme): una nuova orchestra da camera fondata nel 2023 e diretta dal maestro Francesco Andreoli. Il titolo che è stato dato allo spettacolo riprende volutamente la canzone “Ricetta di donna” mirabilmente interpretata da Ornella Vanoni: una canzone ironica e satirica che usa la metafora di una ricetta culinaria per criticare gli stereotipi e le aspettative tradizionali verso le donne. Il testo elenca qualità fisiche e comportamentali che una donna “ideale” dovrebbe possedere, mettendo in risalto come queste caratteristiche vengano valutate solo in modo superficiale e gretto.