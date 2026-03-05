“Ricette di Donne” con il maestro Francesco Andreoli

In occasione della Festa della Donna, sabato 7 marzo 2026 a Remedello, domenica 8 marzo 2026 a Ghedi e sabato 14 marzo 2026 a Bedizzole si replica il nuovo spettacolo – ideato da Francesco Andreoli e Massimo Guerini – dal titolo “Ricette di Donne”.

“Ricette di Donne”, concerti per la Festa della Donna

In occasione della Festa della Donna, Sabato 7 marzo a Remedello, domenica 8 marzo a Ghedi e sabato 14 marzo a Bedizzolesi replica il nuovo spettacolo – ideato da Francesco Andreoli e Massimo Guerini – dal titolo “Ricette di Donne”. “Ricette di donne” è molto più di uno spettacolo musicale: è un viaggio emozionale volto a celebrare la donna in tutte le sue sfaccettature, raccontato attraverso le più celebri canzoni dei cantautori italiani. Questo spettacolo intreccia melodie e testi memorabili per raccontare storie di vita, di passione, di forza e di fragilità femminile, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente e profondamente sentita. Il concerto “Ricette di donne” prevede – oltre alla voce di Massimo Guerini e Sara Bronzini – il pianoforte del maestro Pierpaolo Vigolini e l’ensemble strumentale O.B.B.I. (Orchestra Bassa Bresciana Insieme): una nuova orchestr da camera fondata nel 2023 e diretta dal maestro Francesco Andreoli.