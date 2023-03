"Pressione Bassa" a Cellatica, Gottolengo e Gavardo

Roberta Paolini e Sergio Mascherpa (nella foto di copertina) fanno ridere a teatro per "Pressione Bassa".

Teatro in provincia

La rassegna Pressione Bassa propone venerdì 17 marzo alle 21 a Cellatica, nel Teatro Comunale e sabato 18 marzo alle 21 al Teatro Zanardelli di Gottolengo una commedia molto divertente, La Supercasalinga di e con Roberta Paolini. (foto nel pezzo) Può l'apparizione di una macchia sconvolgere la vita di una persona? Sì, se questa è la Supercasalinga: cresciuta seguendo gli opprimenti insegnamenti della madre, ha appreso ogni segreto in fatto di cura della casa. Nonostante i potenti mezzi e la grinta, la Supercasalinga dovrà attingere a ogni sua risorsa per sconfiggere la macchia. Uno spettacolo comico che utilizza il teatro fisico, il clown e una buona di follia e racconta, con intelligenza e ironia, la storia di un incontro inaspettato: quanto ci si nasconde dietro e dentro alle abitudini? Quanto l’imprevisto è occasione di cambiamento? Ingresso € 10 intero - € 8 ridotto

Pressione Bassa porta sabato 18 marzo alle ore 20,30 al Salone Pio XI di Gavardo Piazza Grande, con Sergio Mascherpa per la regia di Giacomo Andrico. È il giorno della festa patronale in paese, fervono i preparativi e il nostro protagonista si posiziona come sua abitudine al tavolino preferito del bar centrale della piazza. È il suo posto di combattimento da dove osserva e racconta la storia degli abitanti che animano il paese. Tra un calice di vino e un altro prendono vita personaggi ironici e divertenti, assurdi e malinconici a regalarci uno spaccato di vita. Ingresso libero