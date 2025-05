Piccola Accademia sul palco col Volo

Il coro della Piccola accademia di Chiari protagonista tra le stelle della musica italiana.

Piccoli artisti emozionati ma impeccabili

Un pezzo di Chiari ha brillato a Mantova, sul prestigioso palco di Palazzo Te, dove la scorsa settimana si è svolto lo spettacolo – evento "Tutti per Uno" con protagonisti Il Volo, il celebre trio formato da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, insieme a un cast di artisti di fama internazionale. A portare un po’ di Chiari in questo straordinario contesto musicale, sono stati i giovani talenti della Piccola Accademia del San Bernardino – Città di Chiari, che con il loro canto coinvolgente, hanno contribuito a rendere ancora più speciale la serata. I piccoli coristi, emozionati ma impeccabili, hanno interpretato con energia e passione "Funiculì Funiculà" e "We Are the World", regalando al pubblico un momento di pura magia e ricevendo applausi entusiasti. Un’esperienza unica per i bambini, che hanno avuto l’opportunità di esibirsi ed entrare in contatto con giganti della musica come Gigi D’Alessio, Massimo Ranieri, Gaia e il leggendario Placido Domingo. La serata ha visto il celebre trio Il Volo come protagonista, ma è stato il coro della Piccola Accademia a rubare la scena in uno degli appuntamenti più emozionanti, dimostrando che anche i giovani talenti, provenienti da una cittadina come Chiari, sono in grado di brillare su palcoscenici di tale importanza. L’incontro con queste stelle della musica, la possibilità di scattare foto e scambiarsi parole di incoraggiamento, ha rappresentato un’esperienza unica per i bambini e una grande occasione di crescita personale e musicale. In una serata che ha visto anche la partecipazione di Andrea Griminelli e un’orchestra di oltre centro elementi, la Piccola Accademia ha dimostrato come, con passione e impegno, sia possibile raggiungere traguardi straordinari. Non solo un successo per i bambini, ma anche un orgoglio per tutta la comunità di Chiari. Il concerto verrà trasmesso in prima serata su Canale 5 lunedì 19 maggio.